Le Donatella, Giulia Provvedi provoca ancora: il reggiseno è un optional | FOTO

Giulia Provvedi, la bionda delle duo “Le Donatella”, provoca ancora attraverso Instagram. Scatto bollente, il reggiseno è un optional

Giulia Provvedi saluta il 2020 con uno scatto decisamente piccante. La bionda sorella del duo “Le Donatella” non si risparmia di fronte ai followers, pubblicando delle immagini davvero da censura. Nella foto, i capelli della cantante sono acconciati in lunghe treccine, ma è il seno a catturare l’attenzione degli utenti. Giulia, senza reggiseno, si mostra così come mamma l’ha fatta, evidenziando il décolleté attraverso la profonda scollatura.

I fan, beandosi di questa visione, vanno in estasi: “Favolosa“, “Buon anno nuovo“, le scrivono.

Le Donatella: i dettagli sulla loro vita amorosa

Belle e talentuose, le due gemelle che compongono il gruppo musicale “Le Donatella” sono letteralmente due gocce d’acqua. E, ad accomunarle, sembra esserci anche la sfortuna in amore: sia Silvia che Giulia, infatti, stanno attraversando un periodo piuttosto complicato.

La mora, divenuta mamma della piccola Nicole, non ha al proprio fianco il compagno Giorgio De Stefano, arrestato la scorsa estate a Reggio-Calabria, a seguito di una retata. Di recente, Silvia ha ricevuto una lettera direttamente dal carcere, in cui il padre della figlia le faceva gli auguri in occasione del loro anniversario.

La bionda Giulia, invece, sembra aver definitivamente chiuso con il calciatore Pierluigi Gollini. “Le situazioni non vanno forzate quando si rompe qualcosa“: queste, nello specifico, le rivelazioni della Provvedi.

Non è la prima volta che Giulia e l’ex compagno interrompono la loro relazione. Gli utenti, che vorrebbero vedere la cantante felice, sono pronti a scommettere su un imminente ritorno di fiamma.