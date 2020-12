Eleonora Pedron, senza veli è uno schianto. “Quella sua maglietta fine…” – FOTO

Nuovo scatto seducente per la bella Eleonora Pedron che stavolta si mostra ai fan senza felpa addosso, un pieno di sensualità e erotismo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Pedron (@eleonorapedron)

La padovana Eleonora Pedron, Miss Italia 2002 è ancora tra le più amate dal pubblico italiano per la sua simpatia e bellezza travolgente che ha catturato fin dai primissimi momenti. Negli anni Eleonora è stata showgirl, conduttrice e modella, inoltre la 38enne è stata anche meteorina al Tg4 condotto da Emilio Fede.

Fabio Troiano è legato ad Eleonora Pedron dall’estate 2019 e la storia tra i due va a gonfie vele. “Il matrimonio è il sogno dei sogni fin da piccola, ma forse per questo non mi sono mai sposata. L’ho sognato troppo. E onestamente adesso non ci penso più, se dovesse succedere bene, altrimenti pazienza”, aveva dichiarato ha dichiarato la showgirl alla rivista Intimità circa un mese fa.

Eleonora Pedron, meravigliosamente sensuale senza veli