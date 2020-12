Elisa Visari, linguaccia e pantaloni attillati: connubio pericoloso – FOTO

Elisa Visari anche per la montagna non si sottrae nell’essere seducente: i suoi pantaloni super stretch ne sono una chiara dimostrazione.

Elisa Visari decide di salutare il 2020 proponendo un outfit che stuzzica l’occhio dei suoi numerosi follower che la riempiono per l’occasione di commenti di affetto e di apprezzamenti per la bellissima attrice. Alle sue spalle un paesaggio mozzafiato conferito dalla neve fitta che imbianca tutto ciò che la circonda. La Visari infatti opta per degli stivali da neve ma l’outfit che sceglie è davvero un incanto: la maglia bianca con tanto di linguaccia dei Rolling Stones, abbinati a dei pantaloni che risaltano la silhouette perfetta della modella: super aderenti, mettono in risalto le gambe snelle, toniche e chilometriche ed un lato B tondeggiante che sembra disegnato. La chioma bruna e liscia di Elisa è sciolta e le accarezza dolcemente il viso. L’ultimo post che comprende ben due foto, è già boom di like ed il messaggio che lancia è davvero tenero: “…speriamo di lasciarci alle spalle questo brutto anno e di ricominciare nel 2021, con la normalità, gli abbracci, i progetti sospesi!”.

Elisa Visari, ciaspolata in amore

Con il viso dai lineamenti perfetti, capaci di far innamorare chiunque la guardi, Elisa ha trovato l’amore in Andrea Damante. I due infatti tra ciaspolate e luoghi magnifici si riprendono e pubblicano tutto sui social a dimostrazione del loro amore. Giovani, belli, sorridenti e anche tanto invidiati, ma simpaticamente: accanto infatti alle foto di Elisa in tutta la sua bellezza, non possono mancare i commenti rivolti al nuovo fidanzato, sottolineando quanto sia fortunato ad aver trovato una ragazza bella e semplice come la 19enne Elisa.

Qualcuno si è spinto anche oltre scrivendo: “Hai praticamente asfaltato la De Lellis”, ex di Damante.