Elodie: chi sono i genitori della cantante? Arriva la FOTO sul web

Elodie ha pubblicato su Instagram una foto insieme ai suoi genitori e il web ha cosparso di like la cantante, che emozione

Dopo il successo al Festival di Sanremo, Elodie non si ferma più e le sue canzoni sono un concentrato di energia e emozione per chiunque le ascolti. Ne ha fatta di strada per arrivare fin qui e anche se il percorso verso l’arrivo è ancora lungo, riuscirà ad arrivare alla meta del successo. Non è stato facile, più volte la cantante ha dichiarato di avere avuto delle difficoltà legate alla sua famiglia, ma oggi si può ritenere fortunata per tutto quello che è riuscita a costruire.

Elodie: la foto con i genitori commuove il web

Elodie è una cantante cresciuta nella periferia di Roma che nonostante il successo cresciuto in questi ultimi anni non ha mai dimenticato le sue origini. Tocca la notorietà in punta di piedi rimanendo umile e non lasciando indietro la sua famiglia alla quale si sente molto legata. Non perde occasione di parlare dei suoi cari che l’hanno cresciuta con valori, rispetto e educazione, tutte le caratteristiche la contraddistinguono anche nel mondo dello spettacolo. Su Instagram ha pubblicato qualche tempo fa una foto insieme ai suoi genitori e quel post è diventato virale, anche la sua famiglia è diventata famosa.

Una serie di foto di quando era bambina insieme a sua madre e suo padre e ai suoi fratelli. “Dietro quello sguardo c’è una storia, l’avevo intuito, per i suoi bellissimi occhi malinconici – scrive un fan – e per come è grata e riconoscente, quando le accadono cose belle. Le auguro il meglio della vita, se lo merita”.