Fabrizio Corona e l’annuncio che preoccupa i fan: “Non guarisco più”

Il fotografo Fabrizio Corona nelle ultime ore sta informando i fan della grave malattia invalidante che lo ha colpito agli occhi

Nelle ultime ore sono diventate virali le immagini pubblicate dall’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, riguardo la malattia cronica che lo colpito agli occhi. Fabrizio si è mostrato sulla sua pagina Instagram in una serie di scatti dove si vede il volto terribilmente provato dalla malattia ormai diventata un aspetto invalidante delle sue giornate.

Fabrizio Corona ha rivelato al suo folto seguito sui social di soffrire di questa grave forma di congiuntivite cronica solo pochi giorni fa, si tratta di una forte irritazione che colpisce gli occhi e causata da una possibile infezione batterica, virale o allergica.

Nelle stories che ha condiviso vediamo i suoi occhi molto gonfi e rossi, in continua lacrimazione. Fabrizio è stato inondato di messaggi preoccupati da parte dei follower che volevano accertarsi delle sue attuale condizioni mediche.

Fabrizio Corona, quel matrimonio con Lia Del Grosso che “è sola una bufala”

Corona è anche al centro delle cronache per un altro motivo che sta scatenando i maggiori giornali di gossip, ovvero il presunto matrimonio con Lia Del Grosso. Anche se Fabrizio sembra aver smentito la cosa e spiegato che tra loro esiste solo una grande amicizia, Lia è stata vista dal giornale Oggi a spasso per Milano intenta ad acquistare le fedi.

La 57enne avellinese in questi giorni di festività è stata infatti fotografata dai paparazzi mentre si trovava in una gioielleria con l’amica Barbara, arrivate direttamente da Verona.

Le pubblicazioni affisse al Comune di Milano a metà novembre 2020 però non sembrano uno scherzo anche se Fabrizio continua a negare l’evidenza. Lia nella gioielleria a Milano ha comprato anche un costoso bracciale per il futuro marito. vedremo come si evolverà la faccenda.