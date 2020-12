Federica Panicucci, abito rosso mozzafiato: “Siete davvero speciali” FOTO

Federica Panicucci è incantevole con addosso questo splendido lungo di colore rosso: le foto pubblicate tramite il proprio profilo Instagram

Federica Panicucci, conduttrice di Mattino Cinque, tornerà in onda domani, venerdì 1 gennaio, con una puntata speciale del suo programma. Viene così anticipato il ritorno della trasmissione su Canale 5, a seguito della pausa dovuta alle festività di Natale. Domani verrà trasmesso lo speciale di Capodanno, a partire dalle ore 8.40 e fino alle 13.

In questa fascia oraria andrà in onda anche la Santa Messa, dalle 10 alle 11. Poi si tornerà alla consueta programmazione per Mattino Cinque, a partire da lunedì 4 gennaio. Invece mercoledì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, andrà in onda per tutta la mattinata, fino alle 13. Intanto Federica Panicucci ha pubblicato un nuovo post tramite il proprio profilo Instagram.

Federica Panicucci, le FOTO in abito lungo rosso e gli auguri