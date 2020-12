Flora Canto e Brignano: il 2021? Sarà una vacanza paradisiaca – FOTO

Una scatto mozzafiato sorprende la meravigliosa Flora Canto al fianco di Brignano pronta a prendersi ciò che vuole dal 2021.

Nell’ultimo ed imperdibile scatto pubblicato sui social la bellissima attrice e conduttrice Flora Canto appare al fianco del suo talentoso compagno ed attore Enrico Brignano. La coppia appare felice come non mai in uno sfondo dai tratti prettamente paradisiaci. Quale sia la località che si mostra sullo sfondo resta un mistero, eppure in maniera più chiara risulteranno invece i propositi dei due per il nuovo ed attesissimo 2021. Scopriamoli insieme.

Leggi anche —>>> Flora Canto, la compagna di Brignano baciata dal sole più bella che mai – FOTO

Flora Canto e Enrico Brignano: il progetto per una nuova epoca

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da floracanto (@floracanto)

Potrebbe interessarti anche —>>> Enrico Brignano, la storia d’amore con l’attrice Flora Canto. Come si sono conosciuti?

Molto esaustivamente esordirà nella didascalia al post appena pubblicato su Instagram la carismatica Flora, compagna di vita come di goliardiche avventure professionali dell’amato Enrico: “Ecco..io quello che voglio dal 2021 è solo questo…. salute, amore, spensieratezza, mare e sole….per me e per tutti coloro che amo.“

E, con tanto di verde speranza a prevalere tra le colorazioni alla sorprendente istantanea, ed un mare all’orizzonte che promette soltanto positività, ammetterà poi: “Lo so è tanto, ma in fondo ognuno di noi ha il dovere di augurarsi il meglio per la propria vita e per quella degli atri!“

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da floracanto (@floracanto)

Nulla sembra frenare l’entusiasmo della coppia che apre il loro cuore ad un promettente 2021 come simbolo di una nuova ed entusiasmante epoca per il mondo intero. Una rinascita che ognuno di noi sogna ormai da tempo immemore. Per concludere, Flora, spronerà ancora una volta l’animo dei suoi fan in tal modo: “Dai gente che questo 2020 è FINITO!!“