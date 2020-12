Giorgia, outfit elegante e trasparenze per un’occasione speciale – VIDEO

Giorgia, sulle note di Happy Christmas lancia un augurio per un sereno anno nuovo al popolo del web. La cantante è elegantissima per l’occasione speciale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgiaofficial (@giorgiaofficial)

Quasi 20 mila visualizzazioni in un’ora, alto il gradimento per Giorgia che propone una sua versione di Happy Christmas. Una delle voci più belle del panorama musicale italiano, un mix di perfezione tecnica e cuore, Giorgia incanta tutti sui social con la sua interpretazione magnifica. Accompagnata dai musicisti, la canzone, che funge da auspicio per il nuovo anno, è davvero un gioiello per questo fine 2020. Giorgia è anche tanta presenza scenica, la cantante infatti riesce ad impadronirsi del palco e di renderlo suo: per l’occasione, ha scelto un outfit degno di festa.

Abito nero con trasparenze nella parte superiore dell’abito il quale essendo aderente e modellato perfettamente sulla sua figura, mostra l’intimo nero abbinato al capo d’abbigliamento. La parte inferiore dell’abito sembra essere in tulle, tono su tono, che conferisce giocosità alla mise scelta dalla cantante per l’ultimo dell’anno. Il risultato è comunque magnifico ed i fans infatti che non smettono di ascoltare e vedere la performance, la ringraziano per il bel messaggio di speranza verso un 2021 con l’augurio che possa rompere “l’incantesimo negativo” dell’anno quasi giunto alla fine.

LEGGI ANCHE->Tragedia alla Vigilia di Capodanno: ciclista muore in un incidente stradale

Giorgia, il video di Natale è boom di visualizzazioni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgiaofficial (@giorgiaofficial)

LEGGI ANCHE -> Oriana Sabatini distesa sul pavimento con indosso un top corto, spettacolo-FOTO

Anche per Natale Giorgia si è lasciata prendere dall’euforia delle feste per proporre un video a tema. Dai toni sicuramente più spiritosi, la stessa infatti canta in jeans e munita di cappello di Babbo Natale, si scatena insieme ad altri personaggi, ciascuno dalle proprie abitazioni, per lanciare un chiaro messaggio: distanti e un po’ esauriti ma decisi a dar sorrisi per smorzare senza irriverenza, quest’aria così densa…

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgiaofficial (@giorgiaofficial)

Tantissimi i commenti di apprezzamento per l’esibizione tra cui spicca il commento della conduttrice russa Natasha Stefanenko che invia alla cantante dei teneri emoji a forma di cuore.