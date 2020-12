La De Lellis condivide una foto su Instagram in mezzo alla neve e nella didascalia scrive una frase bellissima

L’influencer Giulia De Lellis condivide una foto su Instagram in cui appare in mezzo alla neve bellissima, ma nella didascalia fa una dedica speciale al suo compagno. Scrive:”Ain’t no mountain high enough, to keep me from getting you babe”, significa “non esistono montagne alte abbastanza da tenerti lontano da me”.

Una frase davvero dolcissima e una dichiarazione importante per il suo compagno, che forse nemmeno per Damante aveva mai fatto. Forse ha trovato l’amore della sua vita la De Lellis.

Giulia De Lellis tra video in ciaspole a foto sexy in baita

La De Lellis condivide un video in cui è in mezzo alla neve con un’amica con le ciaspole, si diverte tra camminare nei boschi innevati e gettarsi nella soffice neve. Pubblica poi una foto in intimo sexy in baita, con lei il suo piccolo Tommy il cagnolino, preso insieme a Damante a fine estate. I due si condividono “l’affidamento” dell’amico peloso, passa infatti un periodo con lei e uno con Damante.

L’influencer ha passato il natale con il suo nuovo compagno, ex amico di Andrea Damante. Hanno già fatto le presentazioni ufficiali e infatti lei appare in una foto di famiglia di lui a natale. Tra loro quindi va tutto a gonfie vele, vedremo quanto durerà questa storia dell’influencer, che in questi anni è apparsa molto ballerina con le sue relazioni. Ci auguriamo che abbia trovato finalmente l’uomo della sua vita senza tormenti e incomprensioni.

Nelle stories fa anche vedere le sue doti culinarie, ha cucinato una pasta integrale con crema di broccoli e un filetto al pepe verde con zucchine e funghi. Nonostante ammetta che non le piace la carne ma ogni tanto si sforza a mangiarla. Poi inquadra Tommy che le sorride e le fa gli occhiolini.