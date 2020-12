Giulia Valentina: nella vasca non lascia spazio all’immaginazione – FOTO

Il nuovo post della fashion blogger Giulia Valentina la immortala in un momento di completo relax: via i vestiti ed immersione.

L’influencer e fashion blogger di origini torinesi, Giulia Valentina, ha optato per concludere questo 2020 in totale bellezza. La ventinovenne si lascia immortalare in una posa che lascia davvero poco all’immaginazione e che piuttosto rivendica tutta la sua voluttuosità. Un trentuno dicembre in armonia che sembra intrattenere notevolmente gli sguardi dei suoi fan.

Giulia Valentina: lo scatto completamente immersivo

La fashion blogger appare totalmente immersa nella vasca da bagno: i capelli rigorosamente raccolti ed una maschera per la cura del viso con il fine di distendere le rimenenti tensioni dovute agli sgoccioli di questo caotico 2020.

“Pro e contro di essere a casa dei miei genitori: pro – la vasca ✅ contro – mia mamma che entra senza bussare ❌” ha aggiunto ironicamente Giulia al post recentemente pubblicato su Instagram. Infatti, secondo quanto detto, pare che lei stia trascorrendo il periodo di feste nella casa della sua infanzia ed in compagnia dei suoi genitori, imprenditori siciliani di nascita ma trasferitesi in Piemonte ancor prima che loro figlia nascesse.

L’ironia di Giulia contagia in gran misura i suoi fan, che di tutta risposta commentano il post approvando il suo essere interdetta dall’eventuale “intrusione” familiare in un momento di relax. “Capisco benissimo! E quando ti arrabbi, rispondono ‘ma Giulia, sono la mamma!’🤬“. D’altronde è proprio vero che le mamma sembrano essere quasi tutte uguali, soprattutto in simili circostanze.