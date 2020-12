Idee regalo Befana: cosa regalare per stupire il giorno dell’Epifania!

Ecco tutto quello che c’è da sapere su cosa regalare ai più piccoli nel giorno della Befana. Ecco tante idee e spunti!

È da poco passato il Natale ed è già ora di pensare ad altri regali come, ad esempio, quelli per il 6 gennaio, giorno della Befana.

In questo periodo, è facile concentrarsi sulle feste più prossime e il rischio di arrivare al 6 gennaio senza idee per la Befana è imminente.

Ovviamente il regalo principale per questo giorno, come da tradizione, è la classica calza della Befana. La calza, infatti, può essere un grande aiuto nel semplificarci la vita senza pensare troppo a qualche altro regalo. Del resto chi si attiene alla tradizione difficilmente sbaglia.

Tuttavia, per i più grandi, regalare dolci e caramelle può sembrare fuori luogo. Converrebbe, quindi, lasciare da parte un pò la tradizione ed essere più originali.

Idee regalo per la Befana: spunti originali

Se proprio non volete allontanarvi dalla tradizione, potrete anche trovare il metodo per coniugare nel migliore dei modi le due cose e scegliere un regalo che non sia la solita sfilza di cioccolate inserite nella tradizionale calza.

Che ne dite di inserire nella calza un cd del suo artista preferito o, perché no, un biglietto per andare a vedere un suoo concerto? Se la persona a cui pensate di fare questo regalo è appassionato di musica avrete fatto bingo.

Se, invece, siete appassionati delle saghe fantasy, potete optare per una calza a tema Harry Potter o Signore degli anelli.

Sorpresa speciale con cofanetti regalo e altro

Se pensate che il destinatario della vostra calza sia una persona che lavora troppo, e non ha mai tempo libero, potete anche optare per una sorpresa speciale e inserire nella calza un cofanetto regalo.

Questo regalo sarà ricco di sorprese, emozioni ed esperienze perfette per far felice l’amica del cuore, il fidanzato, la mamma, il papà o un collega di lavoro.

Grazie ai cofanetti, potete avere una grande selezione di idee che il destinatario del regalo potrà scegliere con calma e organizzare un weekend. Sarà sicuramente un regalo gradito.

Se, invece, avete un amico o fidanzato sportivo, potrete optare per dell’attrezzatura di allenamento. In questo caso, la scelta non è difficile e le possibilità sono numerose. Se è appassionato di cinema potrete optare per la serie preferita.

Non abbiate ovviamente paura di sembrare scontati, regalando oggetti di uso quotidiano come cappelli, sciarpe e ombrelli perché fanno sempre comodo in qualsiasi occasione.

Optate magari per un ombrello particolare che sappia unire eleganza e utilità. Potrete regalare un ombrello a strato invertito, in modo che possa essere impugnato. Questo tipo di ombrello ha la caratteristica di non gocciolare quando si chiude in modo da evitare bagni non previsti. Inoltre è molto resistente anche al vento.

Se, invece, la persona a cui è destinato il regalo ama l’arte perché non optare per una copia del suo artista preferito come, per esempio, girasoli, notte stellato, fiori oppure altre raffigurazioni di fantasia.

Non ci resta che avere un pò di fantasia e riuscirete a scegliere il regalo perfetto. In alternativa, potete anche creare dei bellissimi lavoretti per la Befana.