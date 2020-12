Jessica Franceschetti: forme in vista “due petardi” per capodanno – VIDEO

L’influencer italiana Jessica Franceschetti si sbizzarrisce: in attesa dei fuochi d’artificio le sue forme incendiano l’atmosfera.

Una vigilia di capodanno di fuoco come non mai sarà quella dell’influencer italiana Jessica Franceschetti. I suoi preparativi per la serata non sembrano essere molti, e tra un momento di attesa ed un altro di noia Jessica decide di condividere un parsimonioso appello con i suoi numerosissimi followers su Instagram. Di cosa si tratta? Un consiglio spassionato a ritmo di petardi che si riveleranno molto naturali.

Jessica Franceschetti: “due petardi” sempre al suo fianco

La sexy influencer condivide nella giornata di oggi un ironico filmato con tanto di provocatoria didascalia: “A TE E FAMIGLIA (tanto per cambiare)“. Probabilmente stufa del solito scambio di auguri formali crede di essere giunta alla degna soluzione, ed impugnando l’hashtag rivoluzionario #beamonamood decide di sbandierare una nuova moda iniziando al meglio questo ormai più che prossimo 2021.

Nello scatto precedente, in cui Jessica indossa lo stesso outfit scollato ed aderente oltre ogni limite, rivolge ai suoi fan la tutta la sua curiosità: “Pronti per capodanno ? che farete di bello?“, ma ne porre la domanda non smentisce il suo carattere altamente avvezzo alle inconsuetudini: “Intanto 2 petardi li ho sempre con me io😂💥“

Un outfit sportivo ma che rende pienamente giustizia alle sue forme, ed un fare prettamente burlesco e derisorio che al pari del suo fisico sembra riscuote un gran successo. Direttamente dai commenti al post emerge un parere molto drastico e che sembra cogliere al meglio lo spirito ribelle dell’influencer: “solo le tue meravigliose e giganti t*** possono sconfiggere il covid!!💪“