Justine Mattera chiude l’anno senza reggiseno, si vede tutto. Che poesia – FOTO

La web influencer e showgirl americana, Justine Mattera regala l’ultimo successo dell’anno in formato “sexy lady”: dov’è il reggiseno?

La showgirl del momento è senza alcun dubbio l’americana Justine Mattera. Si è trasferita in Italia dal lontano 1994 e ad oggi ha conquistato un’ottima “fetta” di odiens sui social network. Quasi 500 mila appassionati ogni giorno sono vittime di succulente immagini di Justine, mentre trasforma ed evolve di continuo, il suo inimitabile sex appeal.

La conduttrice televisiva di Rockville si fa riconoscere al grande pubblico per il conseguimento della laurea presso la Standford University di California. Ma “bramosa” di avvenenza mediatica già si incanala sul sentiero giusto per “scolpire” i lati segreti di un repertorio da far letteralmente invidia.

Amante dello sport e della ginnastica non fa altro che mantenere di continuo il suo corpo in allenamento, tra jogging e stretching. Anche se la “zona Cesarini” che la incorona di continuo sul piedistallo del successo porta la “firma” della moda

Justine Mattera, inarrestabile su Instagram e senza…un “velo”

L’indice di appeal mediatico di Justine Mattera sembra abbia preso una direzione diametralmente opposta al piccolo e grande schermo. L’attrice statunitense, ormai ricopre tante “corone” d’eccellenza a vario titolo. La maggiore incidenza delle sue innumerevoli pose incandescenti è targata “Instagram“.

Gli elementi di spicco, espressioni di una bellezza favolosa sono racchiusi nell’imbuto di lingerie, “senza veli” ed intimi in generale da far perdere la testa. Il pubblico ormai non distacca gli occhi un momento dalla splendida icona di una divinità femminile, figlia di “Afrodite”.

Come per le altre “colleghe” del web, anche per Justine è arrivato il momento di “pronunciare” il discorso di fine anno. “Romeo Gigli is back and we’re ready for the New Year.🎉🎊 Voi come vi vestite?”. Tutto pronto dunque per un nuovo anno a “fari accesi” per lei, mai come stavolta ha catturato tutte le attenzioni possibili.



Il pubblico in ecstasy non ha “risparmiato” la standing ovation per Justine Mattera, che ha deciso di chiudere questo “terribile” 2020 solo con un top rosa striminzito e senza reggiseno! Tutti le telecamere sono puntate su di lei e voi, invece avete deciso se “cavalcare” o meno l’onda della maliziosità per l’ultimo giorno dell’anno?