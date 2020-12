L’ Eredità. Claudio Sorrentino ce l’ha fatta ancora. Non fa rimpiangere Cannoletta

L’Eredità. Dopo l’abbandono volontario di Massimo Cannoletta scopriamo chi è il concorrente che sta vincendo tutto

Massimo Cannoletta mancherà molto al pubblico televisivo che ha seguito le sue “avventure” per ben 51 puntate consecutive durante il quiz show L’Eredità. Il divulgatore ha battuto il precedente record del programma che ha visto un concorrente partecipare per 34 giorni. Con un montepremi vinto di 280mila euro, l’uomo, originario di Acquarica (Lecce) ha deciso di ritirarsi spontaneamente con eleganza e simpatia: “Flavio…io devo andare a fare il presepe” – ha detto al popolare conduttore, Insinna.

Cannoletta ha poi fatto una dedica speciale che ha commosso tutti: “Vorrei dedicare tutta la mia partecipazione a tutte le persone che sono positive al Covid: mi hanno scritto in tanti. Abbiamo allietato le loro serate”.

L’Eredità. Chi è il nuovo campione, Claudio Sorrentino

Il game show che va in onda tutti i giorni dagli studi dedicati alla memoria di Fabrizio Frizzi ha un nuovo campione. Dopo l’abbandono spontaneo di Massimo Cannoletta, è riuscito ad arrivare alla prova della Ghigliottina un altro preparatissimo concorrente. Si tratta di Claudio Sorrentino che sta regalando ai telespettatori delle fortissime emozioni. Non sta facendo assolutamente rimpiangere la preparazione del suo illustre predecessore.

Claudio è romano ma vive a Zagarolo. Operaio nel settore restauri, sposato con Katia, padre di due figli, Juri e Morgan. Suona in una band rock. E’ riuscito a sconfiggere la Ghigliottina la prima volta durante la puntata andata in onda il 24 Dicembre con la parole “matti”, soluzione dell’insidioso gioco, e si è portato a casa 26.250 euro.

Ha rifatto il colpaccio il 30 Dicembre. Anche questa volta la lampadina si è accesa in lui solo con l’ultima parola che il gioco gli suggeriva. “Flavio, la remora è il pesce parassita che segue lo squalo, quindi secondo me la soluzione è proprio quella: squalo” – ha detto al presentatore. Si porta a casa altri 115mila euro in gettoni d’oro.