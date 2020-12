La vita in diretta, Luciana Litizzetto si sfoga con Alberto Matano

Luciana Litizzetto ospite a La vita in diretta rivela al pubblico la sua posizione riguardo alla questione vaccino: “Non capisco”

L’abbiamo vista indignata, ironica, critica, sorridente e comica. Luciana Litizzetto non si perde d’animo mai e sfrutta ogni occasione per poter dire la sua su ogni argomento che conosce bene. Siamo soliti vederla a Che tempo che fa, è ormai un volto noto della televisione, ma questa volta è stata lei l’ospite a La vita in diretta da Alberto Matano ed insieme al conduttore hanno commentato la questione del vaccino. “E’ un regalo meraviglioso che ci fa la vita alla fine dell’anno” afferma la Litizzetto.

Luciana Litizzetto a La vita in diretta: sì al vaccino

In questi ultimi giorni il vaccino è un argomento molto importante che divide l’Italia in due parti: i favorevoli e i no vax. Luciana Litizzetto ospite in una delle ultime puntate di La vita in diretta si è confrontata con il padrone di casa ed ha detto la sua al riguardo: “Sono stupefatta da gente che ancora dice ‘Io non mi vaccino’ – afferma – non capisco questa chiusura totale”. La conduttrice si riferisce non solo alla gente comune ma anche ai vip della televisione che sostengono la tesi dei no vax.

Ancora una volta la comica torinese è riuscita a contraddistinguersi, affermando la sua tesi e facendosi sentire dagli italiani. Per lei questo è la cosa più importante, ecco perché il pubblico la stima.