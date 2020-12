Marika Fruscio, il lato A esplode sotto la camicetta trasparente – FOTO

Marika Fruscio in uno scatto di rara eleganza e sensualità, le sue forme da paura ben visibili al di sotto di una camicetta trasparente

Abbiamo imparato a conoscerla ormai da tempo. Nell’immaginario degli italiani, rappresenta la maggiorata per eccellenza, nota per le sue forme semplicemente esplosive e anche per la sua attitudine verace, irresistibile e di rapido impatto sul pubblico. Marika Fruscio è ormai una garanzia in fatto di sensualità e fascino provocante. Anche durante queste festività natalizie piuttosto atipiche, ci ha deliziato con ogni sorta di scatto fotografico che ha evidenziato la sua bellezza ammaliante e le sue forme prorompenti.

Marika Fruscio, decolletè impressionante: sotto la camicetta si vede tutto, pazzesca

Questa volta, probabilmente, la bella Marika però si è superata. Uno scatto fatto al pc, poco prima di andare a dormire, nella sua cucina, con indosso già la camicetta da notte. Una camicetta con la particolarità da non sottovalutare di essere completamente trasparente. Evidenziando dunque ancora di più il suo florido decolletè e lasciando intravedere tutto di un lato A che da anni ci fa sognare.

I fan impazziscono per una vera e propria esplosione di sensualità e fascino seducente. Si rimane a bocca aperta, altro non c’è da fare, di fronte ad immagini del genere. E chissà cosa ha in serbo Marika per la notte di San Silvestro…