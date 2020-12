Marino Bartoletti. La tragedia che ha sconvolto la sua famiglia

Marino Bartoletti. Il professionale e simpatico giornalista sportivo porta con sè un dolore enorme che ha segnato profondamente la sua famiglia

Marino Bartoletti ci ha raccontato lo sport italiano con maestria, professionalità e, diciamolo, sempre con estrema umiltà e simpatia dalla fine degli anni ’60. E’ un giornalista che è entrato nel cuore del pubblico e non ha più lasciato quel posto privilegiato; anche i meno appassionati sanno perfettamente chi sia e ne ammirano le doti di grande comunicatore e la preparazione smisurata.

Il 2020 lo ha visto nuovamente anche nei panni di scrittore grazie al romanzo dal titolo “La cena degli dei”, edito da Gallucci.

Un libro utopistico in cui un “Grande vecchio” (Enzo Ferrari) fa una serie d’incontri immaginari con illustri personalità del passato che non ci sono più, da Luciano Pavarotti a Marco Pantani, passando per Ayrton Senna. La prefazione è di Alessandro Cattelan.

Marino Bartoletti: il dramma che lo ha sconvolto

Purtroppo la vita del giornalista di Forlì non è stata costellata solo da importanti successi in campo lavorativo. Pochi anni fa, infatti, ha dovuto affrontare una tragedia immane che lo ha colpito da vicino e che riguarda la fine assurda della moglie Carla.

La signora Brunelli, infatti, è stata vittima di un incidente domestico incorso il 26 Novembre 2016. A quanto pare, mentre si trovava nella villetta di Bologna dove viveva insieme al marito, è rimasta schiacciata tra una pesante porta scorrevole e il muro mentre era intenta a pulire. Una fatalità che non le ha lasciato scampo.

E’ stato lo stesso Marino Bartoletti a ritrovarla mentre stava rincasando durante l’ora di pranzo. Purtroppo per la donna non c’è stato niente da fare, era deceduta da almeno un’ora prima del suo intervento. I due si conoscevano fin dai tempi della scuola e si sono sposati nel 1974; dalla loro unione sono nate due figlie, Cristina e Caterina, rispettivamente una scenografa e l’altra attrice.