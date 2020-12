Melissa Satta: furiosa per la falsa rivelazione sulla sua nuova fiamma

L’aspra dichiarazione della showgirl italiana Melissa Satta a ridosso delle polemiche sulla sua nuova fiamma: emerge la verità.

La modella di nascita statunitense, Melissa Satta, è intervenuta sui social con un appello disarmante. In seguito alle false news pubblicate in merito della sua nuova fiamma ha voluto chiarire la realtà dei fatti senza utilizzare mezze misure. “Basta a questa libertà di infangare e distruggere la vita degli altri” avrebbe esordito la soubrette dopo aver letto gli articoli di alcune riveste di gossip. Il settimanale Chi avrebbe parlato di una relazione sul nascere della showgirl con Matteo Rivetti.

Melissa Satta: a sostegno del gossip, ma ci sono dei limiti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

Dopo essersi lasciata alle spalle la sua utlima esperienza amorosa con il calciatore del Monza, Kevin Boateng, adesso Melissa non desiderava altro che un po’ di serenità, in questo anno che per tutti è stata un’amara sfida. A turbare la sua tranquillità sono state le dichiarazioni sul settimanale, al quale lei avrebbe prontamente risposto. “Ho sempre accettato il gossip. Se mi fotograferanno con qualcuno, quando succederà, non ci saranno problemi. Ma ora sono scioccata.”

In una stories pubblicata sul suo profilo Instagram, Melissa, questa volta stizzita, si rivolge ai suoi fan come agli ideatori della falsa rivelazione che ha coinvolto anche Matteo Ravetti, felicemente sposato e con due figli. “Tutto falso, sono addolorata e sconvolta“, la showgirl ha infatti affermato di non conoscere neanche l’uomo in questione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

Dunque, un buco nell’acqua e incredibilmente fastidioso sembrerebbe essere stato quello messo a punto nei confronti della vita privata di Melissa. Dopo aver apertamente condiviso la sua opinione, la modella, ha annunciato di voler pensare a se stessa e a suo figlio sedicenne in questo momento. Senza bisogno di altri problemi che non esistono: “sperando che il 2021 sia un anno migliore“.