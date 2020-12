Milly Carlucci fa fuori il suo caro amico, lui non la prende bene

Milly Carlucci pronta con il suo nuovo programma di Rai 1 esclude un personaggio che ha sempre lavorato con lei, ecco perché

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Milly Carlucci (@milly_carlucci)

Milly Carlucci è pronta per tornare di nuovo in prima serata su Rai 1 con un altro dei suoi programmi. Parliamo de Il Cantante Mascherato, lanciato lo scorso anno e che nel mese di gennaio rivedremo sul piccolo schermo, a partire dal 29, se non ci saranno cambiamenti di palinsesti.

Milly Carlucci ha ideato un programma fatto di musica e coinvolgimento in cui i cantanti si nascondono dietro ad alcune maschere e costumi, ognuna delle quali nasconde un super vip che toccherà scoprire nel corso delle puntate, solo quando saranno eliminati dallo show.

È stata proprio la padrona di casa a svelare i nomi delle nove maschere: Pecorella, Giraffa, Lupo, Tigre Azzurra, Farfalla, Gatto, Alieno, Pappagallo, Orso. Questo quanto sappiamo senza nessun altro indizio.

Dubbi sulla giuria. Milly Carlucci non si sbilancia ma i bene informati dicono che Patty Pravo, Francesco Facchinetti e Flavio Insinna sarebbero riconfermati, con un grande assente, amico tra l’altro della conduttrice.

LEGGI ANCHE –> Elodie: chi sono i genitori della cantante? Arriva la FOTO sul web

Milly Carlucci fa fuori Mariotto da Il Cantante Mascherato, le indiscrezioni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Milly Carlucci (@milly_carlucci)

LEGGI ANCHE –> Roberto Bolle, interviene Maurizio Costanzo: “Meglio essere chiari”

Parliamo di Guillermo Mariotto che in base ai primi rumors non farà parte della giuria de Il Cantante Mascherato. Lui che è un fedele collaboratore della conduttrice, che da anni vediamo dietro il bancone di Ballando con le Stelle, forse non ci sarà quest’anno a cercare di capire chi si nasconde dietro la maschera e a dare i giudizi.

L’indiscrezione è stata lanciata da Giuseppe Candela su Dagospia. Secondo il giornalista il noto stilista venezuelano sarebbe stato fatto fuori da Milly Carlucci per via delle diverse polemiche che ci sono state nel corso di Ballando con le Stelle e le relative critiche arrivate, soprattutto dal web, per Mariotto.

Anche se i due lavorano insieme da molto tempo pare che la padrona di casa a questo giro lo abbia abbandonato per non rischiare di finire nella stessa onda dalla quale è stata travolta. Alcuni commenti ed espressioni dello stilista non sono piaciuti e hanno indignato il web.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Milly Carlucci (@milly_carlucci)

E allora meglio non rischiare e andarci cauti. Pare che il vip venezuelano non l’abbia presa affatto bene. Sarà davvero così? Staremo a vedere nelle prossime comunicazioni ufficiali.