Tragico incidente in scooter: ragazzo di 25 anni perde la vita

Un ragazzo di 25 anni è morto presso il Trauma center di Villa Sofia a Palermo, in seguito ad un incidente stradale in scooter.

Una vita spezzatasi nel fiore degli anni quella di Gianluca Napoli, 25enne palermitano che a seguito di un incidente, presumibilmente avvenuto su Via della Regione Siciliana, si è spento presso il Trauma center di Villa Sofia, Dove era stato trasportato d’urgenza. Numerosi i messaggi di cordoglio

Non ce l’ha fatta Gianluca Napoli, giovane palermitano deceduto in seguito ad un grave incidente in scooter che lo ha visto coinvolto. Stando a quanto riporta la redazione di Palermo Today, i fatti si sarebbero verificati lo scorso martedì intorno alle 21 nei pressi del Viale della Regione all’altezza di Via Tommaso Natale.

Cosa abbia causato il sinistro e la sua dinamica sono ancora in fase di accertamento. Di certo vi è che il giovane sarebbe stato trasportato d’urgenza presso il trauma Center di Villa Sofia ove è stato sottoposto a repentina intubazione. Purtroppo, però, a 24 ore di distanza il suo cuore avrebbe smesso di battere.

Gianluca, riporta la redazione di Palermo Today, al momento dell’incidente era in sella alla sua Honda Sh300 di cui avrebbe presumibilmente perso il controllo per scansare un animale improvvisamente apparso sulla strada. I soccorsi, immediatamente giunti sul posto, avrebbero quindi seguito il protocollo di prime cure e si sarebbero poi diretti verso il Pronto Soccorso. Dall’anamnesi dei medici, sempre stando a quanto riferito dalla redazione locale, sarebbe emerso che il ragazzo aveva riportato un grave trauma cranico. La salma è stata restituita alla famiglia affinché possano essere celebrati i funerali.

Innumerevoli i messaggi di cordoglio provenienti da amici del giovane Gianluca. “E’ volato via un angelo bellissimo. Fratello mio, tutto potevo immaginarmi – avrebbe scritto un amico stando a quanto riporta Palermo Today – ma non che te ne saresti andato via così presto. Non se l’aspettava nessuno, non ho parole per descrivere il dolore“.

La notizia ha sconvolto tutti coloro che lo conoscevano ed ha lasciato un profondo ed incolmabile vuoto nel cuore dei suoi familiari.