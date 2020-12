Quanto guadagna Antonino Cannavacciuolo? I ricavi dello chef stellato

Antonino Cannavacciuolo è uno dei volti di punta di Sky. Ma qualcuno è a conoscenza dei guadagni dello chef stellato?

Nonostante abbia solo 45 anni, Antonino Cannavacciuolo è già uno chef da 4 stelle Michelin. Volto di punta dei programmi Sky, lo chef gestisce ben 3 ristoranti: Villa Crespi, Cannavacciuolo Café & Bistrot, a Novara, e Bistrot Cannavacciuolo, a Torino. Cannavacciuolo è noto a tutti per il proprio ruolo come giudice di MasterChef, programma che quest’anno è giunto alla decima edizione. Antonino, figura fissa da 6 anni, si è inoltre cimentato in altre imprese televisive, riscuotendo un grande successo di pubblico.

Avete idea di quanto guadagni il noto chef?

Antonino Cannavacciuolo: guadagni “stellati” per lo chef

Oltre all’esperienza di MasterChef, Antonino Cannavacciuolo è comparso all’interno di svariati programmi dedicati alla cucina. Da “Cucine da incubo” ad “Antonino Chef Academy”, la notorietà del cuoco napoletano è cresciuta giorno dopo giorno. Per coloro che lo seguono, sorge spontaneo domandarsi quali siano i guadagni dello chef.

Secondo alcune indiscrezioni, Villa Crespi, ristorante da 2 stelle Michelin, nel 2018 avrebbe incassato quasi 10 milioni di euro. A ciò, si aggiungono i ricavi provenienti dagli altri locali di Antonino, nonché dai programmi televisivi. Il cachet che deriva da quest’ultimi, tuttavia, non è mai stato precisato.

Nel cuore di Cannavacciuolo, il programma di MasterChef occupa sempre un posto speciale. “MasterChef ha portato tante persone in cucina a cucinare, e questo per il nostro lavoro è un bene“, ha rivelato Antonino, che è sicuramente uno dei giudici più apprezzati del talent show culinario.

“Parliamo di prodotti, parliamo di tecniche, di linguaggio, di freschezza, di cottura, di marinatura… è un qualcosa che in cucina non si era mai vista“, ha proseguito Antonino, estremamente felice dell’opportunità ricevuta da Sky.