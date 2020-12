Raffaella Fico, spacco vertiginoso con dettaglio piccante – FOTO

Raffaella Fico ricorda con nostalgia lo scorso Capodanno ripostando una foto che la mostra in tutta la sua bellezza, solo che lo spacco cede e si vede…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ficoraffaella (@ficoraffaella)

Raffaella Fico si lascia immortalare in palestra: seduta su una panca e con le gambe accovacciate per uno scatto dall’effetto WOW!! merito dello sguardo ammaliante e della mise che seppur sportiva non nasconde le forme esplosive della showgirl. Seppur possa sembrare lo scatto appartenente ad un allenamento, in realtà è uno shooting fotografico, come annuncia la stessa tra le storie di Instagram. Non è il primo scatto ambientato in un ambiente ginnico, proprio un giorno fa la Fico ha condiviso con i followers un video durante una sessione di allenamento: in piedi sopra le panche, la Fico spinge di squat. Sudata e senza trucco, è ugualmente una bellissima donna, con i ricci legati in una coda. Non mancano però le critiche: tutti si chiedono come sia possibile allenarsi in palestra se per legge devono stare chiuse? Il web non gradisce molto questo post.

LEGGI ANCHE->Tragedia alla Vigilia di Capodanno: ciclista muore in un incidente stradale

Raffaella Fico, lo spacco vertiginoso che non lascia spazio all’immaginazione

Vai su successivo per vedere le foto della Fico