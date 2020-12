Sabrina Salerno, il seno le esplode in un top (forse) troppo stretto. Un incanto per gli occhi – FOTO

Nuovo scatto provocante per la diva degli anni Ottanta Sabrina Salerno, nella foto è in versione casual ma grintosissima per i suoi fan

Sabrina Salerno continua a riscuotere grande successo dopo una vita fatta di glamour e vita sul palco. La cantante classe 1968 è nativa di Genova ma vive ormai da molti anni a Treviso con la sua famiglia.

Accresce la sua popolarità dopo essere stata scoperta da Claudio Cecchetto diventando negli anni Ottanta e Novanta una delle massime esponenti del pop e della dance.

Sabrina nelle sue stories di Instagram ieri ci ha fatto sapere che, mentre era in auto con la sua amica Paola Somma, il figlio “ha la mononucleosi accertata” e che allora ne approfittava per andare dall’estetista a farsi coccolare un po’ e nel frattempo, “andava anche al Santo a Padova per una benedizione”. Il figlio Luca Maria Monti, nato il 2 aprile 2004, dalla relazione con l’imprenditore trevigiano Enrico Monti che assai raramente si fa vedere nelle stories con lei.

Sabrina Salerno, il suo pensiero sull’amore

Sabrina ieri ci ha lasciato con una massima di grande impatto, presa direttamente da uno dei massimi lumi della storia: “Qual è la differenza tra “Mi piaci” e “Ti amo”? Buddha risponde: quando ti piace un fiore, lo prendi. Quando ami un fiore lo innaffi tutto il giorno. Chi comprende questo, capisce la vita (Buddha)”.

La bella showgirl Sabrina Salerno pubblica una foto dietro l’altra con primi piani molto ravvicinati che non fanno immaginare nulla, è sempre molto attiva sui social e i suoi 712mila follower a volte hanno poco tempo per restare al passo con le sue ultime novità sui social.

Nello scatto la vediamo in canotta grigio fumo e jeans a vita alta, spalle al muro addosso ad una pergola di fiori violacei che la impreziosiscono nell’aspetto. Seno in primissimo piano dato dal top stretto e avvitato, sorriso smagliante e mai incupito nonostante le avversità.