Valentina Vignali sulla neve, bacio appassionato con il suo amore – FOTO

Valentina Vignali ha condiviso uno scatto dolcissimo sui social network: la ragazza bacia con passione il suo amore Lorenzo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

Valentina Vignali è una modella, influencer e cestista amatissima dagli italiani. La nativa di Rimini è seguitissima sui social, in particolare su Instagram: il suo account vanta ben 2,3 milioni di follower. La 29enne ama postare scatti per mettere in mostra la sua incredibile bellezza e il sui fisico mostruoso.

Questo pomeriggio, invece, la Vignali ha condiviso uno scatto diverso dal solito: la classe 1991 è sulla neve e sta baciando con passione il suo amatissimo Lorenzo. Se siete curiosi di guardare l’immagine, cliccate su successivo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Carolina Stramare, outfit da capogiro e gambe favolose in mostra: incantevole – FOTO

Valentina Vignali e il bacio infuocato sulla neve