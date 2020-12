Vasco Rossi, la prima canzone dell’anno è del Blasco: quando esce – VIDEO

La prima canzone dell’anno è di Vasco Rossi: il rocker lo ha annunciato su Instagram, spoilerando i primi secondi del nuovo brano

Vasco Rossi è il cantautore delle sorprese. Ieri sera ha annunciato su Instagram di aver scritto un nuovo brano dal titolo: “Una canzone d’amore buttata via”. Il nuovo singolo sarà su tutte le piattaforme digitali da mezzanotte e un minuto. Sarà sua quindi la prima canzone del 2021, anno che si spera porti più serenità a tutti, così come dice, alla sua maniera, lo stesso Blasco su Instagram: “Buttiamo via quest’anno del c..ovid e speriamo in un anno migliore!!!” Domani sera Vasco presenterà la sua nuova “creatura” all’inizio del programma di Roberto Bolle, “Danza con me” su Rai Uno. I fan del rocker emiliano sono già pronti a fare il countdown che porterà via quest’anno nefasto e introdurrà la nuova canzone del loro beniamino. Su Instagram, già si possono ascoltare alcuni versi del brano: “Sembra strano anche a me, sono ancora qui a difendermi e non è mica facile”.

Vasco Rossi, il singolo farà da apripista a un nuovo disco

Durante il programma di Rai Uno in onda il primo gennaio 2021, la danza si sposa con il rock con Roberto Bolle che ballerà sulle musiche di Vasco Rossi per un matrimonio peculiare che darà il via a uno spettacolo incredibile: sarà un inizio fantastico per il rocker emiliano e per la sua “Una canzone d’amore buttata via”. Sono ben 15 anni che Vasco non partecipa a un programma televisivo, di solito preferisce i social per comunicare con i suoi fan e ovviamente, il palco, che domina da anni nonostante l’età.

Il nuovo singolo, prodotto da Celso Valli, arriva dopo 6 anni dall’ultimo lavoro di inediti in studio “Sono innocente” ed è il preludio a un nuovo album, sempre di inediti, che prenderà vita prima dell’estate.