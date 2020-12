Zaniolo e la nuova fiamma, ma una notizia improvvisa cambia il suo destino

Il calciatore della Roma torna a far parlare di sè anche lontano dal campo: stavolta gli ultimi avvenimenti della sua vita privata lasciano tutti di stucco.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicoló Zaniolo (@nicolozaniolo)

Nicolò Zaniolo è sicuramente uno dei giovani talenti più forti e attesi degli ultimi anni, infatti ci si augura che nel 2021 possa tornare a regalare le sue gesta ai tifosi della Roma e della Nazionale Italiana dopo il suo lungo stop a causa del doppio infortunio al crociato che l’ha tenuto lontano dal campo di gioco per diversi mesi.

Ma stavolta a far parlare di sè non sono le sue giocate da fuoriclasse, bensì la sua vita privata.

Nell’ultimo periodo, il centrocampista della Roma è su tutti i giornali di gossip per la fine della sua relazione con la storica fidanzata Sara Scaperrotta e l’inizio con Madalina Ghenea.

La modella romena ha 11 anni più di lui e molti credono che sia stata proprio l’infatuazione nei confronti della bellissima Madalina ad aver messo fine alla sua storia con Sara, anche se Nicolò nega.

Eppure sono le ultime indiscrezioni, confermate dal calciatore, a lasciare di stucco i suoi followers.

LEGGI ANCHE –> Zaniolo esce allo scoperto, il suo nuovo amore è un volto noto di Sanremo

Nicolò Zaniolo diventa papà

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicoló Zaniolo (@nicolozaniolo)

LEGGI ANCHE –> Roma: Nicolò Zaniolo diligente per Madalina Ghenea, è felice?

Nicolò Zaniolo infatti starebbe per avere un figlio dalla sua ex Sara: “E’ arrivato il momento di raccontare anche la mia versione. Sperando di chiudere qui il discorso, una volta per tutte”, esordisce il numero 22 giallorosso.

“Per prima cosa non vorrei che si sporcasse una relazione che per me è stata importante, soprattutto in un momento delicato della mia vita e della mia carriera. Ma la storia con Sara è finita ormai da qualche tempo. Come forse è normale alla nostra età, vivendo insieme ci siamo accorti che non andavamo più d’accordo, io stesso ho notato che c’erano delle piccole, grandi cose che non andavano bene e non erano conciliabili con la mia vita da professionista. Abbiamo sognato insieme una famiglia qualche volta, non lo nego, ma poi le cose sono andate diversamente e quando lei mi ha comunicato la sua gravidanza sono stato molto onesto nel farle presente che non mi sentivo pronto per un impegno del genere, soprattutto perché non andavamo più d’accordo, ma lei ha deciso di proseguire. Una scelta che rispetto”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Scaperrotta (@sarascape)

“Pur non essendo più il suo compagno, mi assumerò da padre ogni responsabilità. Con questo spero che terminino tutte le voci sulla mia vita privata e si torni a parlare di me soltanto come calciatore. Per la serenità di tutti quanti”, conclude Nicolò.