Accadde oggi. I fatti più importanti nella storia accaduti il 1° Gennaio

Accadde oggi. Il 1° Gennaio è il 1° giorno del calendario gregoriano. Mancano 364 giorni alla fine del 2021. Cosa avvenne di rilevante

il 1° Gennaio è Capodanno. La chiesa cristiana celebra inoltre Maria Santissima Madre di Dio e ricorre la circoncisione di Gesù, evento narrato dal Vangelo secondo Luca. La chiesa inoltre festeggia la Giornata mondiale della pace per dedicare alla riflessione ed alla preghiera per la pace per il nuovo anno.

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

4713 a.C. – Giorno zero secondo il calendario dell’astronomo Joseph Justus Scaliger

45 a.C. – Entra in vigore il calendario giuliano

404 – Ultima competizione di gladiatori a Roma

1785 – I fratelli Montgolfier attraversano la Manica

1788 – Viene pubblicata la prima edizione de The Times

1800 – Viene ufficialmente disciolta la Compagnia Olandese delle Indie Orientali.

1801 – Viene completata l’unione del Regno di Gran Bretagna e del Regno d’Irlanda, dando vita al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda

1808 – Negli Stati Uniti viene bandita l’importazione di schiavi

1818 – Mary Shelley pubblica Frankenstein

1851 – Emesso il primo francobollo in Italia

1880 – Inizia la costruzione del Canale di Panama

1892 – Ellis Island inizia ad accettare gli immigranti negli Stati Uniti

1894 – Nasce la Banca d’Italia

1934 – Alcatraz diventa una prigione federale

1939 – Prima edizione del Concerto di Capodanno di Vienna

1942 – Ventisei nazioni firmano la Dichiarazione delle Nazioni Unite

1948 – Entra in vigore la Costituzione della Repubblica Italiana. Enrico De Nicola è il primo Presidente della Repubblica

1958 – Fondazione della Comunità economica europea (CEE)

1977 – Italia: terminano ufficialmente le trasmissioni di Carosello

1983 – Arpanet diventa Internet

1993 – La Cecoslovacchia si divide in Slovacchia e Repubblica Ceca

1994 – Bill Gates sposa Melinda French

2002 – L’Euro diventa la moneta ufficiale di 12 paesi dell’Unione europea

2003 – Muore Giorgio Gaber

2005 – Dopo 143 anni finisce il servizio militare obbligatorio in Italia