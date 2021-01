Aida Yespica non teme il freddo. In costume sulla neve: uno splendore – FOTO

Aida Yespica. La showgirl venezuelana conclude l’anno 2020 con uno scatto sulle nevi che incanta il web. Un autentico spettacolo

Aida Yespica, la famosissima modella e showgirl venezuelana, ha abbandonato da tempo la carriera sul piccolo schermo per reinventarsi influencer sul web. Solo su Instagram conta 851mila follower, in ascesa; un numero considerevole che l’ha portata ad essere corteggiata da brand importanti che cercano il suo volto per sponsorizzare i loro prodotti di punta.

Tuttavia, la bella Aida fa un uso insolito dei social network. Dando un’occhiata alla sua bacheca si evince che non pubblica spasmodicamente immagini, in maniera compulsiva, tutti i giorni. No, le sue foto sono centellinate, ben distribuite nel tempo, come a voler sottolineare che tiene a condividere solo alcuni scatti importanti e contenuti speciali.

L’ultimo la vede in una situazione molto particolare. La stagione fredda non la intimorisce. La sua bellezza intramontabile e le sue forme sinuose spiccano nello scenario di un panorama innevato. Non teme le basse temperature, le sfida indossando un costume intero, simil body, che fascia il suo corpo perfetto. Occhiali da sole, caleppi sciolti, stivali impellicciati ma le gambe chilometriche sono nude e in mostra: un incanto.

Aida Yespica e l’uomo più importante

Nelle immagini pubblicate da Aida Yespica su Instagram non c’è solo spazio per le rotondità seducenti delle sue forme e per la natura, elemento fondamentale dei suoi scatti. Una persona è spesso ricorrente nelle fotografie più belle.

Stiamo parlando del piccolo Aron. Il ragazzino ha compito 12 anni il 27 novembre scorso. E’ nato dalla relazione della modella venezuelana con il calciatore Matteo Ferrari. La relazione purtroppo non durò. Nel 2012 Aida Yéspica si è sposata con Leonardo Gonzales, un avvocato venezuelano, ma si lasciarono nel febbraio dell’anno seguente. Si è fidanzata successivamente con il finanziere Roger Jenkins, ma si sono detti addio nel 2016.

Aron è la certezza nella vita di una madre affettuosa come Aida. In occasione del suo compleanno ha scritto queste parole per lui: “Oggi 12 anni fa nascevi te,per rendermi la MAMMA più felice del mondo… e per me Sarai per sempre la favola più bella che racconterò. Feliz Cumpleaños vida mia”.