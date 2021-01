Alessia Marcuzzi, passeggiatina in dolce compagnia: bellissima – FOTO

Alessia Marcuzzi ha condiviso sui social una foto particolarmente bella e deliziosa: boom di likes e commenti.

Alessia Marcuzzi è sicuramente uno dei personaggi televisivi più amati dal pubblico italiano. La romana è seguitissima anche sui social network: il suo account Instagram, ad esempio, vanta ben 5 milioni di follower. La 48enne ha avuto fino ad oggi una carriera favolosa, conducendo programmi di livello come ‘Le Iene’, ‘Grande Fratello’, e “L’isola dei famosi’ e recitando in diverse fiction di successo.

Alessia, poco fa, ha condiviso sui social una foto dolcissima facendo impazzire i suoi fan. La nativa di Roma sta facendo una passeggiatina in dolce compagnia. Inutile dire che il post ha collezionato tantissimi cuoricini e numerosi commenti.

Alessia Marcuzzi, passeggiatina per le vie di Roma: bellissima

Alessia, nell’ultima foto postata in rete, mette in mostra tutto il suo fascino e il suo stille. La conduttrice indossa una pelliccia incredibile, con pantaloni e scarpe che non passano inosservati. La bellezza del suo viso è come al solito straordinaria.

Il post ha già raccolto 27mila cuoricini e numerosi commenti. I fan stanno rilasciano tanti commenti e parecchie paroline di apprezzamento, ma c’è qualcuno che ha notato la mancanza della mascherina. Da quando è iniziata la pandemia di coronavirus, questo dispositivo di protezione è diventato un elemento imprescindibile per poter stare in strada. La romana, con molta probabilità, l’avrà tolta soltanto per farsi fare la foto.

La Marcuzzi, qualche settimana fa, ha deliziato la sua platea postando uno scatto in cui indossa un vestitino estremamente sexy con gambe in bella mostra.