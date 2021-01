Amadeus, stupore in studio: un vecchio ricordo turba il presentatore

Amadeus ha condotto anche quest’anno “L’anno che verrà”, un vecchio ricordo però ha turbato il presentatore che è rimasto per un attimo senza parole

Tra i dubbi e le incertezze che hanno caratterizzato questa fine dell’anno, l’unico spettacolo che resta in piedi è quello solito di Rai Uno “L’anno che verrà”. Amadeus ha presentato anche quest’anno lo show di fine anno affiancato da un instancabile Gianni Morandi. L’eterno ragazzo di 76 anni che ama i Beatles e i Rolling Stones ha mandato avanti l’intera serata con il suo repertorio cantando dall’inizio della trasmissione fino alle 2 di notte. Ci sono stati tanti ospiti in studio come il duo Umberto Tozzi e Raf, che, pur non cantando “Gente di Mare” (cavallo di battaglia di entrambi), riescono a stupire con un mix delle canzoni più belle. J-Ax e Clementino hanno contribuito a dare la nota rap alla serata a cui non sono mancati momenti di riflessione. Il momento più sbalorditivo però è stato regalato dalla coppia formata da Morandi e Amadeus.

Il vecchio ricordo di Amadeus che perseguita il conduttore

Durante la serata si esibisce anche Rita Pavone con Nessun dolore di Lucio Battisti. Gianni Morandi sembra essere la spalla perfetta di Amadeus, anche più di Fiorello, che accompagnerà nuovamente il presentatore a marzo con l’inizio di Sanremo 2021. Il cantante però lascia esterrefatto il conduttore quando nel momento in cui entrambi devono esibirsi con Piero Pelù, lui non c’è. L’orchestra era già partita ma c’è un immediato fermi tutti e Amadeus allora si chiede: “Che succede?”: il ricordo inevitabilmente va proprio alla coppia Bugo-Morgan durante lo scorso Festival sanremese. Passa qualche secondo e Morandi arriva correndo sul palco con una giacca nuova.

La serata si chiude con il vincitore di The Voice Senior che esegue una versione incantevole de “La sera dei miracoli” dell’eterno Lucio Dalla.