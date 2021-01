Anna Tatangelo, Gigi D’Alessio canta “Annarè”: lei risponde con un outfit esagerato – FOTO

Anna Tatangelo stupisce i suoi ammiratori pubblicando delle foto nelle quali la sua bellezza e il suo fascino la incoronano regina dei social

Bella ed affascinante come sempre Anna Tatangelo riesce attraverso delle foto pubblicate sul suo profilo Instagram ad augurare un buon 2021 a lasciare i suoi follower a bocca aperta. Visto il gran numero di cuoricini riscosso in pochi minuti, Anna è la dimostrazione che se si è dotati di magnetismo basta poco per riuscire a cambiare la giornata di una persona anche solo attraverso una foto. Il look scelto dalla bella cantante di Sora è molto semplice e comodo eppure capace di accendere la fantasia. Anna indossa dei pantaloni di pelle che fasciano perfettamente le sue straordinarie gambe tornite e una camicia di jeans appena sbottonata. A tenerla al caldo ci pensa un lungo cappotto di candida pelliccia e un cappellino di lana nero. Per queste foto Anna ha scelto un trucco molto leggero ma capace di mettere in risalto la profondità dei suoi occhi nocciola.

Anna Tatangelo: la rinascita dopo la rottura con Gigi D’Alessio

Anna Tatangelo è praticamente rinata dopo la fine della storia d’amore con Gigi D’Alessio durata ben 15 anni. I due ex sono una delle coppie scoppiate di questo 2020 e hanno infatti hanno annunciato la rottura il 2 marzo. Insieme hanno un figlio di nome Andrea, per cui sono rimasti in buoni rapporti. Ma, come dicevamo, la cantante di Sora ha completamente cambiato stile a pochi mesi dopo la fine della relazione con il collega napoletano, che ieri si è esibito a “L’anno che verrà”, cantando, tra gli altri brani, anche “Annarè”. Il cambio di look, più aggressivo e soprattutto lo stravolgimento del genere musicale, che dal melodico è passato al trap.

Un successo per la Tatangelo, che quest’anno si è contraddistinta anche nel programma musicale condotto da Michelle Hunziker “All together now” come giudice insieme a J-Ax, Francesco Renga e Rita Pavone.