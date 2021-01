Antonella Clerici esausta e sfinita: “Non ne possiamo più”

Durante il programma È sempre mezzogiorno su Rai1, la conduttrice ha brindato al 2021: un nuovo anno, si spera migliore del precedente.

La Clerici, comprensibilmente sfinita dal tragico periodo storico, ha esclamato: “Brindiamo alla fine di quest’anno, del quale non ne possiamo più!“.

Il brindisi è stato fatto virtualmente con tutto il pubblico che stava seguendo la puntata; Antonella alza il calice e dice: “E brindiamo ad un nuovo anno, il 2021! Buon anno! Ci vediamo in diretta lunedì 4 gennaio“.

La conduttrice conclude così: “Pentola o dispensa? Cosa teniamo in pentola? Sicuramente la capacità di rinunciare al superfluo, mentre in dispensa buttiamo tutto il 2020“.

Antonella e i suoi problemi con la legge: facciamo chiarezza!

Antonella Clerici iniziò la sua carriera negli anni ’80 in canali minori.

Ebbe successivamente una breve esperienza con Mediaset, per poi essere lanciata come conduttrice dalla Rai.

Proprio in uno dei suoi programmi, nell’aprile 2011, è stata querelata per diffamazione, dopo aver affermato, nel corso di una puntata della Prova del Cuoco, a proposito di un ristorante palermitano, che: «In quel posto si mangia da schifo».

La controversia si è risolta grazie ad una transazione tra gli avvocati di ambe due le parti, arrivate a decidere il ritiro della querela in cambio di un invito in trasmissione, in particolare ai fornelli, al cuoco che ha subìto l’offesa.

Antonella Clerici è un personaggio televisivo molto interessante, che si contraddistingue per il suo fascino, per la grinta e per il brio che mostra in ogni sua trasmissione.