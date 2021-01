Antonella Elia furiosa contro Valeria Marini: “Sei il nulla cosmico”

Grande Fratello: Antonella Elia non ha preso bene l’invito dell’ospite Valeria Marini. Alfonso Signorini ha creato disagio in studio

Ieri sera è andata in onda una puntata speciale del Grande Fratello Vip per salutare insieme la fine dell’anno e dare il benvenuto al 2021. Alfonso Signorini ha invitato nel suo studio vari ospiti tra cui Valeria Marini, ma la sua presenza non è piaciuta all’opinionista Antonella Elia che da sempre prova astio nei confronti della showgirl del Bagaglino. Le due hanno vissuto nella casa più spiata d’Italia durante la scorsa edizione e tra loro non c’è stata molta simpatia.

Antonella Elia contro Valeria Marini, interviene Signorini

Se la Marini sembra essersi lasciata alle spalle la lite con Antonella Elia, l’opinionista di questa edizione del Grande Fratello a quanto pare non la pensa allo stesso modo e ieri sera ha dato la conferma. Infatti appena è entrata la showgirl del Bagaglino, immediatamente la collega di Pupo ha alzato i paletti affermando: “Patetica, sei il nulla cosmico. Non mi scocciare”. E poi rivolgendosi a Signorini ha aggiunto: “No Alfonso non dire brava, che pensa anche di essere qualcosa…intelligente – ha continuato – In realtà è il nulla cosmico. Non dice nulla, non fa ridere nessuno. È semplicemente patetica”.

La risposta di Valeria Marini

Valeria Marini che riesce a cogliere sempre il lato positivo delle persone e nelle situazioni, dal canto suo ha risposto alle parole della Elia così: “Mi sono già scocciata di questa situazione. Fatela stare zitta non ho voglia di fare perfomance idiote”. La donna infatti non è di certo andata là per creare polemiche ma solo per trascorrere un capodanno alternativo in compagnia dei concorrenti e per fare compagnia al pubblico a casa.

Nonostante delle antipatie, è stata comunque una puntata speciale che ha supportato le famiglie italiane in questo periodo storico particolare.