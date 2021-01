Nonostante la D’Urso sia molto gelosa della sua vita privata, ha deciso di raccontare una sua esperienza, rabbrividendo tutti.

Barbara è conosciutissima per i suoi programmi, che registrano sempre molti ascolti, come Pomeriggio 5 (che va in onda tutti i giorni), Live – Non è la D’Urso e Domenica Live (che vanno in onda una volta alla settimana).

La famosissima conduttrice ha molta cura della sua vita privata, tanto da non esser mai uscito un gossip sul suo conto, oppure un’indiscrezione.

Questa volta però, durante un’intervista a Repubblica si è lasciata andare ed ha avuto uno sfogo: un racconto molto doloroso, che ha sconvolto tutto il suo pubblico.

Ecco la sua storia nel dettaglio.

Barbara D’Urso si racconta: “Ho immaginato di sfondare quella porta”

Purtroppo Maria Carmela D’Urso ha perso la madre quando era bambina, per colpa di una malattia incurabile.

Questo avvenimento ha cambiato completamente ed inevitabilmente la vita della donna di successo, causandole un trauma legato anche ad un ricordo di sua madre durante il periodo della malattia: “Mia madre stava in questa stanza dove non mi facevano mai entrare. Poi un giorno non c’era più. Facendo analisi ho immaginato di sfondare quella porta chiusa“.

Per cercare di fare i conti con questo dolore incolmabile e poterlo sconfiggere, si è affidata all’analisi, come lei stessa ha raccontato.

Le sue rivelazioni hanno toccato nel profondo tutto il suo pubblico, lasciando tutti senza parole.