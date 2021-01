La cannella è una spezia incredibilmente profumata e dalle meravigliose proprietà benefiche per l’organismo. Oltre a essere perfetta per aromatizzare dolci, tisane e piatti golosi è anche un alleata della tua salute grazie alle sue proprietà benefiche per la salute.

In questo articolo ti spiegheremo co’è la cannella e come si ottiene. Ma non solo. Ti mostreremo come puoi usarla per aromatizzare dolci e piatti speciali e ti racconteremo quali sono i suoi effetti benefici sul tuo organismo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Come usare il cardamomo, la spezia orientale che sta spopolando anche in Europa

Cos’è la cannella e da dove viene

La cannella o cinnamomo è un albero sempreverde della famiglia delle Lauracee, originario dello Sri Lanka, dal quale si ricava l’omonima spezia diffusa in Europa quanto in Asia. Le due più frequentemente usate come spezie sono Cinnamomum verum e Cinnamomum cassia.

La pianta è nativa dello Sri Lanka ed è stata introdotta in diversi paesi tropicali, quali il Madagascar, Malaysia e Antille. Viene prodotta anche in Indonesia.

La cannella è una spezia molto antica conosciuta da greci, romani e persino dagli egizi. Seppur proveniente dall’Oriente, con il suo profumo intenso e il suo potere terapeutico conquistò nobili e aristocratici di tutto il mondo, tanto da essere chiamata la “spezia dei re”.

Ma quali sono precisamente le sue origini? Devi sapere che la cannella vanta una storia millenaria: era già citata nella Bibbia, nel libro dell’Esodo, era usata dagli antichi Egizi per le imbalsamazioni e citata anche nel mondo greco e latino.

La cannella è stata importata in occidente con le carovane durante il Medioevo. Nella prima metà del 1600 gli olandesi impiantarono un traffico stabile con lo Sri Lanka per divenirne i principali importatori d’Europa. Infatti, molti piatti tipici olandesi e in generale nord europei sono a base di cannella.

La sacralità di questa spezia è anche testimoniata da miti e leggende. Secondo uno di questi antichi miti, la cannella era utilizzata dalla Fenice come base per il suo nido. Ed è proprio così che questa spezia, accogliendo le spoglie del mitologico animale, acquisirebbe molte delle sue capacità terapeutiche e curative.

Tuttavia, successivamente alla scoperta dell’America e dunque con l’importazione di nuovi prodotti come il cioccolato o il caffè, il commercio e l’uso della cannella subirono un lieve declino.

Questa “battuta d’arresto” però si concluse verso la fine del 900 e con gli inizi del 2000, grazie alla riscoperta dei sapori speziati e seducenti della cucina orientale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Come usare la curcuma in cucina, tutte le proprietà di una spezia miracolosa

La cannella, ecco quali sono i benefici per la salute

Oltre ad avere un sapore intenso e un profumo inebriante, la cannella è una spezia che apporta moltissimi benefici alla salute.

Innanzitutto bisogna dire che la cannella è ricca di manganese, ferro, calcio e fibre. Ma non è solo questo. La sua proprietà più famosa è legata alla capacità di controllare i livelli di zucchero nel sangue.

Proprio per questo è molto utile per ridurre il rischio di diabete, i disturbi cardiaci ma anche per tenere a bada le “voglie” di dolci e carboidrati.

Grazie alla sua capacità di controllare i livelli di zucchero nel sangue, la cannella è ottima per migliorare la digestione e il controllo del peso. Ti basti sapere che in medicina cinese è molto usata da secoli per curare i disturbi dell’apparato gastrointestinale.

Infatti, controllando la glicemia è capace si ridurre gli attacchi di fame e le voglie di dolci, consentendovi un miglior controllo del peso.

Come abbiamo appena detto, la cannella è capace di abbassare la glicemia nel sangue. Ti basterà introdurre durante i pasti circa due grammi di cannella per rallentare la velocità di svuotamento gastrico e ridurre dunque l’aumento di glucosio nel sangue dopo aver mangiato.

Per le donne è un’alleata incredibile per la regolarità del ciclo mestruale infatti la cannella può essere molto utile in caso di ciclo irregolare o problemi di qualsiasi tipo con le mestruazioni.

Secondo uno studio della Columbia University Medical Center la cannella aiuterebbe a tenere sotto controllo il ciclo mestruale delle donne che soffrono di sindrome dell’ovaio policistico.

Infine, la cannella ha una incredibile azioni anti batterica perché tiene alla larga i batteri. La medicina Ayurvedica da sempre utilizza la cannella per le sue proprietà antifungine e per la sua abilità di prevenire la crescita di batteri, funghi e Candida.

Non è un caso, infatti, che molte popolazioni orientali e del sud est asiatico usino la cannella per conservare più a lungo i cibi impedendogli di andare a male.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Come usare il coriandolo in cucina e quali sono le sue proprietà benefiche

Tisane e decotti alla cannella: gli abbinamenti consigliati

La tisana, l’infuso o il decotto alla cannella sono bevande profumatissime ed aromatiche ma soprattutto perfetta durante la stagione invernale perché si tratta di bevande poco caloriche ma allo stesso tempo molto gustose.

Non solo. Sono molti i benefici di una calda tisana alla cannella, soprattutto dopo le abbuffate delle feste natalizie.

Innanzitutto, se bevuta subito dopo i pasti facilita la digestione e sgonfia la pancia. Come però ti abbiamo già detto la cannella è anche un’ottima spezia dalle proprietà anti batteriche e una tisana al giorno può aiutarti a metterti al riparo da influenze e raffreddori.

Ma come si fa la tisana alla cannella? Adesso ti daremo qualche idea per realizzare tisane e decotti molto saporiti ma anche ricchi di benefici per il tuo organismo.

Fare la tisana alla cannella è veramente molto semplice. Come prima cosa dovrai procurarti delle stecche di cannella. Il nostro consiglio è quello di evitare la cannella in polvere perché il suo sapore e le sue proprietà sono meno “importanti”.

Le stecche di cannella le puoi trovare anche al supermercato. In alternativa però ti basterà andare in una qualsiasi erboristeria per trovare dei profumatissimi e buonissimi stecchini di cannella.

A questo punto devi prendere un pentolino e riempirlo con 125 ml di acqua e metterci dentro anche una stecca di cannella. Accendi il fornello e quando l’acqua sarà giunta ad ebollizione spegni e copri con un coperchio.

A questo punto dovrai lasciare in infusione per circa dieci minuti. Quando saranno trascorsi i dieci minuti filtra il liquido con un colino a maglie strette e poi bevi la tisana ancora calda.

Se vuoi aumentare il suo sapore aromatico potresti aggiungere anche una foglia d’alloro, dell’arancia o la buccia di un limone. Se poi preferisci bere una bevanda dolce usa il miele di castagno o lo sciroppo d’agave.

Quello che ti consigliamo vivamente è di non dolcificare la tua tisana con lo zucchero bianco raffinato. Al massimo puoi utilizzare dello zucchero di canna grezzo o, meglio ancora, grezzo integrale.

Un altra ricetta molto interessante e dalle proprietà benefiche incredibili è il decotto di cannella, fichi e carruba. Bere questa bevanda ti aiuterà a regolarizzare l’intestino e combattere il fastidioso problema del colon irritabile.

Ti basterà riempire un pentolino con circa 200 ml di acqua e metterci dentro una stecca di cannella, due fichi secchi tagliati a metà e un baccello di carruba secco. Aggiungi anche due chiodi di garofano per rendere il decotto più profumato.

A questo punto porta ad ebollizione e spegni il gas. Lascia raffreddare completamente il decotto e quando sarà freddo filtralo con un colino a maglie strette e metti la bevanda in una bottiglia di vetro in frigo.

Bevi un bicchiere di questo decotto la mattina a stomaco vuoto e vedrai che piano piano riuscirai ad arrivare al benessere intestinale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Come usare l’anice stellato, alleato del benessere e profumato in cucina

La cannella in cucina, come aromatizzare i piatti salati e dolci

Come sicuramente sai già la cannella è una spezia molto utilizzata in pasticceria e per realizzare prodotti da forno golosissimi e molto molto profumati.

Dai biscotti alla cannella allo strudel di mele, questa spezia è una protagonista assoluta. Tuttavia, non è detto che debba essere utilizzata solo nei dolci ma ci sono alcune ricette salate che vengono impreziosite ulteriormente dalla cannella.

Qui ti daremo qualche consiglio su come utilizzarla e ti daremo anche qualche idea golosa da provare direttamente ai fornelli di casa tua.

Crema di zucca . Inconfondibile e conosciuta da tutti per la sua dolcezza è utilizzata in moltissime ricette che fanno parte della tradizione culinaria italiana. Qui la cannella può aggiungere ulteriore delicatezza e profumo. Come prima cosa dovrai preparare il brodo vegetale mettendo a bollire sedano, carota, cipolla e patata in una pentola con acqua. Poi passa alla pulitura della zucca eliminando sia la buccia esterna che i semi interni; a questo punto dovrai ricavare 600 g di polpa, quindi tagliala a cubetti. Fai un soffritto di sedano, carota e cipolla e buttaci dentro anche la polpa di zucca. Fai dorare il tutto e inizia a bagnare il composto con il brodo che hai messo precedentemente a bollire. Quando la zucca si sarà cotta spegni il fuoco e frulla il tutto con un mixer ad immersione fino ad ottenere una crema liscia ed omogenea. Infine aggiungi il sale, il pepe e l’olio extra vergine di oliva e una generosa dose di cannella. Trasferisci la crema di zucca bollente in una piccola ciotola e aggiungi qualche fiocco di gorgonzola e dei crostini di pane al rosmarino;

. Inconfondibile e conosciuta da tutti per la sua dolcezza è utilizzata in moltissime ricette che fanno parte della tradizione culinaria italiana. Qui la cannella può aggiungere ulteriore delicatezza e profumo. Come prima cosa dovrai preparare il brodo vegetale mettendo a bollire sedano, carota, cipolla e patata in una pentola con acqua. Poi passa alla pulitura della zucca eliminando sia la buccia esterna che i semi interni; a questo punto dovrai ricavare 600 g di polpa, quindi tagliala a cubetti. Fai un soffritto di sedano, carota e cipolla e buttaci dentro anche la polpa di zucca. Fai dorare il tutto e inizia a bagnare il composto con il brodo che hai messo precedentemente a bollire. Quando la zucca si sarà cotta spegni il fuoco e frulla il tutto con un mixer ad immersione fino ad ottenere una crema liscia ed omogenea. Infine aggiungi il sale, il pepe e l’olio extra vergine di oliva e una generosa dose di cannella. Trasferisci la crema di zucca bollente in una piccola ciotola e aggiungi qualche fiocco di gorgonzola e dei crostini di pane al rosmarino; Zuppa di fagioli neri alla messicana . Forse non immaginavi che questo piatto originario del Sud America potesse essere impreziosito dalla cannella. E invece sì e qui ti spiegheremo come cucinarlo. Questa zuppa di fagioli viene generalmente accompagnata con tortillas di farina bianca, puoi tranquillamente acquistarle al supermercato. Vediamo come si fa questa zuppa alla messicana. Intanto metti in ammollo i fagioli neri per 12 ore in acqua fredda, magari fallo la sera prima della preparazione e lasciali in ammollo tutta la notte. Il giorno successivo lava per bene i fagioli e scolali. Poi metti in un tegame l’olio, il peperoncino, la cipolla e l’aglio tritati, un pezzo intero di pancetta affumicata e anche una foglia di alloro. Fai soffriggere il tutto a fuoco dolce e quando tutto sarà ben dorato aggiungi anche del pomodoro tagliato a cubetti, la cannella e in ultimo i fagioli neri. Man mano che i fagioli si asciugheranno puoi bagnarli con dell’acqua o con del brodo di pollo. Fai cuocere per circa 45 minuti a fuoco basso, coprendo il tegame con un coperchio e lasciando un piccolo sfiato. A cottura avvenuta dei fagioli, aggiusta di sale e di pepe e servi la zuppa di fagioli neri alla messicana accompagnandola con le tortillas o con delle fettine di pane tagliato molto sottile e tostato;

. Forse non immaginavi che questo piatto originario del Sud America potesse essere impreziosito dalla cannella. E invece sì e qui ti spiegheremo come cucinarlo. Questa zuppa di fagioli viene generalmente accompagnata con tortillas di farina bianca, puoi tranquillamente acquistarle al supermercato. Vediamo come si fa questa zuppa alla messicana. Intanto metti in ammollo i fagioli neri per 12 ore in acqua fredda, magari fallo la sera prima della preparazione e lasciali in ammollo tutta la notte. Il giorno successivo lava per bene i fagioli e scolali. Poi metti in un tegame l’olio, il peperoncino, la cipolla e l’aglio tritati, un pezzo intero di pancetta affumicata e anche una foglia di alloro. Fai soffriggere il tutto a fuoco dolce e quando tutto sarà ben dorato aggiungi anche del pomodoro tagliato a cubetti, la cannella e in ultimo i fagioli neri. Man mano che i fagioli si asciugheranno puoi bagnarli con dell’acqua o con del brodo di pollo. Fai cuocere per circa 45 minuti a fuoco basso, coprendo il tegame con un coperchio e lasciando un piccolo sfiato. A cottura avvenuta dei fagioli, aggiusta di sale e di pepe e servi la zuppa di fagioli neri alla messicana accompagnandola con le tortillas o con delle fettine di pane tagliato molto sottile e tostato; Strudel di mele con pasta sfoglia. Per preparare lo strudel di mele con pasta sfoglia comicia mettendo in ammollo l’uvetta in acqua per almeno 15 minuti. Nel frattempo sciogli 30 g di burro in una padella e mettici dentro il pan grattato facendolo dorare prima per un paio di minuti a fiamma molto viva. A parte tosta i pinoli che andranno nel ripieno dello strudel. A questo punto è il turno delle mele: sbucciale, tagliale in quattro parti e privale del torsolo, poi affettale sottilmente. Trasferisci le fettine in una ciotola con il succo di un limone per evitare che le mele si ossidino. Scolale e a questo punto mettici dentro le uvette, lo zucchero di canna, i pinoli e la cannella. Dai una bella mescolata e mettici sopra il burro fuso. A parte spennella la pasta sfoglia che potrai acquistare tranquillamente al supermercato con il burro fuso. Cospargi con il pangrattato avendo cura di lasciare un paio di centimetri dai bordi. Trasferisci le mele disponendole uniformemente e fai un piccolo “fagotto”. Sigilla bene la chiusura con le dita quindi sbatti il tuorlo con il latte e spennella la superficie. Infine, metti il dolce in forno ventilato a 180° per 25 minuti circa nella parte bassa del forno.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Le controindicazioni di un consumo eccessivo di cannella

La cannella non presenta grandi controindicazioni purché però se ne utilizzi delle piccole dosi giornaliere. Generalmente si consiglia non superare i tre grammi al giorno. Tuttavia è bene sempre consultare il proprio medico curante soprattutto se si soffre di patologie particolari.

Con un sovradosaggio, infatti, si rischiano problemi di allergie, irritazioni delle mucose, ulcere e sfoghi allergici. L’utilizzo di questa spezia, se non sporadico, è sconsigliato in caso di gravidanza, allattamento e di alcune patologie a carico di intestino o fegato.