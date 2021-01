La modella, imprenditrice, manager e influencer pubblica una foto che fa girare la testa a tutti i suoi followers.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Cristina Casiraghi ®️ (@carolinacasiraghioff)

Protagonista del post è il suo outfit osè, composto da un tailleur giacca – pantalone, color rosso.

Ciò che manda in tilt chi osserva lo scatto è l’assenza di un altro indumento sotto la giacca aperta: una provocazione che solo chi ha molta audacia e un fisico pazzesco come lei poteva fare.

La foto in mezz’ora ha già avuto più di 500 like e 40 commenti, tra cui gli auguri per l’anno nuovo, complimenti e apprezzamenti di ogni genere.

Con questa foto, Carolina auguri a tutti un felice 2021.

LEGGI ANCHE >>> Carolina Casiraghi in rosa tutta scollata, lato A completamente in vista-FOTO

La frenetica vita di Carolina: social, sfilate, fotografie e attività di famiglia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Cristina Casiraghi ®️ (@carolinacasiraghioff)

LEGGI ANCHE >>> Carolina Casiraghi perizoma e senza reggiseno: un sogno illegale – FOTO

In casa Casiraghi l’amore per la passerella è di famiglia: anche la madre di Carolina, Grace Kelly, è un’ex modella, che ha trasmesso evidentemente la passione alla figlia.

L’azienda di famiglia si occupa di acciaio e costruzioni, ma la giovane donna vorrebbe creare qualcosa di suo per realizzarsi davvero.

Per quanto riguarda il mondo dei social network, lei afferma che la sua popolarità è iniziata per caso ed è per Carolina un semplice svago.

Evidentemente ai suoi followers, che ad oggi sono più di 280.000, sono piaciuti i contenuti che pubblica e la personalità che trasmette.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Cristina Casiraghi ®️ (@carolinacasiraghioff)

La Casiraghi si contraddistingue per la sua eleganza, classe e semplicità tanto in pubblico quanto nella vita di tutti i giorni.