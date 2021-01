Claudia Ruggeri incontenibile sfodera tutto il suo repertorio – FOTO

Claudia Ruggeri incontenibile sfodera tutto il suo repertorio. La showgirl ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram

Claudia Ruggeri è sicuramente una delle showgirl più amate del mondo dei social. Da bambina ha sviluppato subito una forte passione per quella che poi è diventata la sua professione. I media la ritengono raccomandata per essere la cognata di Paolo Bonolis, ma il pubblico le dimostra sempre tantissimo amore e questo significa che il successo ottenuto in tutti questi anni lo merita. Nota al pubblico per aver ottenuto il ruolo della Poliziotta in Avanti Un Altro, è anche molto seguita sui social dove ha tantissimi followers.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> GF Vip Tommaso Zorzi e la decisione drastica nella notte: i fans disperati

Claudia Ruggeri, che schianto nell’ultimo scatto sul suo profilo Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

Per quanto riguarda la sua vita privata, Claudia è sempre stata una donna molto riservata. Nel 2016 ha sposato Marco Bruganelli dopo dodici anni di relazione. Si sono conosciuti all’agenzia di casting che l’ha scritturata, di cui la titolare è la moglie di Paolo, Sonia Bruganelli. Marco è un uomo molto riservato, non gli piacciono i social e non ama mettersi in mostra. I suoi primi passi Claudia li ha mossi nel 2004 partecipando a Domenica In, prima di entrare nel corpo di ballo di Ciao Darwin.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Grande Fratello riassunto 28 dicembre: Natalia contro Andrea

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

Il suo ruolo più importante lo ha ottenuto ad Avanti Un Altro, che l’ha resa famosissima al grande pubblico.