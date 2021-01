Con questo bellissimo scatto di famiglia la coppia augura un felice 2021 ai suoi followers, inaugurandolo così…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da federica nargi (@fede_nargi)

Federica Nargi, ex velina che ha ammaliato il pubblico con i suoi stacchetti sul bancone di Striscia in coppia con Costanza Caracciolo dal 2008 al 2012.

Alessandro Matri, ex calciatore di diverse squadre di club e della Nazionale italiana e attuale dirigente sportivo della Lazio, collaboratore di Igli Tare.

I due fanno coppia fissa da tantissimi anni, si sono conosciuti proprio quando entrambi erano all’apice del loro successo e col tempo hanno costruito una bellissima famiglia.

Dopo aver ufficializzato la loro relazione 12 anni fa Alessandro e Federica hanno avute due figlie: Sofia nata nel 2016 e Beatrice nel 2019.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Miriam Leone, vestitino illegale con forme in evidenza: unica – FOTO

Un incantevole scatto di famiglia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da federica nargi (@fede_nargi)

LEGGI ANCHE –> Laura D’Amore, Capodanno bollente: décolleté e gambe in mostra – FOTO

In questo post pubblicato sul profilo della bellissima romana, la famiglia Matri dà il benvenuto al 2021 con il primo scatto dell’anno in cui vengono ritratti tutti e quattro, sorridenti e affiatati.

Una famiglia bellissima composta proprio dalla bella Federica e dall’affascinante Alessandro e dalle loro splendide figlie che assomigliano tantissimo ai genitori.

In questa foto predomina il rosso infatti la coppia ha voluto inaugurare il nuovo anno con il colore definito di buon auspicio per un’annata migliore.

Sicuramente l’augurio che quest’anno sia realmente così, lo speriamo più che mai dopo il 2020 complicato che abbiamo appena trascorso.

Eppure nonostante i momenti difficili che abbiamo trascorso negli ultimi dodici mesi la coppia ha resistito e risulta più unita che mai.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da federica nargi (@fede_nargi)

3,8 milioni di followers per la Nargi e migliaia di like per questa bellissima foto con innumerevoli commenti in cui i fans ricambiano gli auguri della coppia.