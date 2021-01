Georgina Rodriguez: 2021 inizia bollente con il suo CR7 -FOTO

Georgina Rodriguez ha festeggiato l’inizio del 2021 con il suo Ronaldo e tra i due la passione arde tanto da rendere bollente l’atmosfera

Si è appena concluso il 2020, un anno particolare che ha messo a dura prova il mondo intero. Tutto improvvisamente si è fermato: cinema, teatro, palestre, calcio. Abbiamo dovuto abbandonare la nostra normalità, ma c’è una cosa che non si è mai spenta e cioè l’amore tra Georgina e Cristiano Ronaldo e insieme hanno salutato l’anno appena concluso dando il benvenuto al 2021. La coppia allo scoccare della mezzanotte ha lusingato i suoi fan con una foto bollente su Instagram.

LEGGI ANCHE>>>Sara Croce, la telecamera schiaccia troppo sulle curve: “Buon anno così” – FOTO

Georgina Rodriguez: 2021 iniziato col botto FOTO

LEGGI ANCHE>>>Federica Pellegrini. Un brindisi e un messaggio eloquente al 2020 – FOTO

La coppia più seguita del momento ha trascorso una parte delle vacanze a Dubai, dove Cristiano Ronaldo ha ricevuto un premio importante. Accanto a lui non potevano mancare la sua compagna Georgina e suo figlio. Hanno passato un Natale sobrio e intimo, in compagnia delle persone più care. Il capodanno allo stesso modo è stato un momento importante da passare insieme, anche se non sono mancati addobbi e palloncini che hanno acceso la passione tra la modella e il calciatore.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio)

Una serata a tema, i colori della festa? Bianco e oro. Il vestito della Rodriguez è così sensuale che Ronaldo non può fare a meno di pendere dalle sue labbra e nella foto i fan hanno notato tutta la passione che c’è tra i due. Bollenti e unici augurano un inizio anno col botto: “Mi destino – scrive la modella – Feliz 2021”.