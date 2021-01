Gerry Scotti teme per l’incolumità del figlio: “non lo auguro a nessuno”

Esordisce così, con palese terrore, il celebre conduttore Gerry Scotti svelando il dramma del figlio in una recente intervista.

Dopo essersi completamente ripreso dal suo periodo di isolamento dovuto al coronavirus, l’amato conduttore italiano Gerry Scotti, è stato ospite alla trasmissione di Verissimo in onda su Canale 5. Durante l’intervista concessa da Silvia Toffanin, Gerry ha rivelato il terrore che ha nutrito per un lungo periodo, e che a volte sembra tornare, nei confonti del figlio, adesso ventottenne ed in procinto di continuare sulle orme del padre, Edoardo Scotti.

Gerry Scotti: manifesta il terrore per Edoardo

Gerry è poi entrato nei dettagli di questa sua fobia. Il timore di un padre premuroso e talentuoso come lui rIguarderebbe per lo più una forte passione che li coinvoge entrambi: quella per le moto. Lo showman di origini lombarde era stato fin dall’adolescenza del ragazzo dubbioso sull’acquisto di un mezzo a due ruote per i suoi spostamenti, conoscendo, nonostante la passione per questo genere di guida, la loro precarietà in merito alla sicurazza.

Ha portato con sè questa fobia per anni, finché un giorno quella paura è diventata una realtà: “non lo auguro a nessuno. Dal primo giorno, quando gli ho regalato il motorino a 14 anni, la paranoia che ho avuta è quella lì. Mi è andata bene per 13 anni. Poi è successo.”

Fortunatamente, in seguito all’incidente in moto, Edoardo non ha poi riportato grandi problemi, al di là sicuramente di un grande spavento nel cuore di suo padre. Adesso per il loro bene, seppur a malincuore, la passione è stata coscientemente messa da parte di entrambi.