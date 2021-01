Giorgia Palmas, serie di FOTO commoventi che raccontano un 2020 pieno di emozioni

Tempo di bilanci per Giorgia Palmas, l’ex velina in un collage di scatti commoventi che raccontano il 2020 ormai concluso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Palmas (@giopalmas82)

Sicuramente un anno non indifferente per Giorgia Palmas, l’ex velina mora tanto amata dal pubblico propone sul profilo Instagram un resoconto del 2020. E lo fa in modo originale, ovvero condividendo con i follower un collage di foto che descrivono i momenti salienti dell’anno: in primo piano la foto tenerissima che la ritrae con la sua famiglia. Lo scatto in bianco e nero che immortala la Palmas col pancione in attesa infatti del secondo figlio, il primo per il compagno, il bellissimo nuotatore Filippo Magnini.

Dal parto, ai lavori di ristrutturazione casa, sicuramente un anno difficile ma magico per la Palmas. Accanto al collage, un post in cui la showgirl precisa di voler concludere l’anno parlando delle cose liete che le sono capitate e tra queste, la dedica d’amore al suo compagno, riferendo a tal proposito: “…il legame mio e di Fili che con o senza matrimonio è sempre più unito ❤️” una precisazione che suscita curiosità e viene da chiedersi se qualcuno abbia voluto infierire sul fatto che non siano sposati. Ma una cosa è certa, il loro legame è solido e certamente non occorrono etichette.

Giorgia Palmas, scatto di mezzanotte in love

Pronti per l’inizio dell’anno nuovo, Giorgia Palmas condivide tra le storie di Instagram una foto insieme a Magnini e la piccolina nata dal loro amore con tanto di occhiali a forma di cuori. Un’immagine tenerissima ma al tempo stesso divertente. Momento magico per la famiglia che saluta il nuovo anno con tanta speranza e tanto amore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Palmas (@giopalmas82)

La bambina è dolcissima, i genitori hanno gli occhi che brillano. I follower gradiscono tantissimo la foto.