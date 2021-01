Giulia Salemi si è lasciata andare a una confessione intima all’interno della casa del GF Vip dove ha dichiarato di non aver mai provato fino in fondo il piacere sessuale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliasalemi)

Nella casa del Grande Fratello spesso i concorrenti si lasciano andare a confessioni private nel bel mezzo di discussioni. È il caso di Giulia Salemi che ha detto la sua parlando di rapporti sessuali. In particolare ha sottolineato come, in tutta la sua vita, lei non abbia mai provato davvero piacere. “Ho sempre fatto finta“, ha dichiarato, tra lo stupore dei suoi amici all’ascolto. Episodi che sembrano essere però molto più frequenti di quello che si pensa. A questo proposito è intervenuta a spiegare meglio il concetto un’esperta in materia.

LEGGI ANCHE -> Melissa Satta: furiosa per la falsa rivelazione sulla sua nuova fiamma

La sessuologa spiega: “Esiste il disturbo dell’anorgasmia”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliasalemi)

LEGGI ANCHE -> GF Vip, scatta la passione tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi

A essere interpellata è stata Marinella Cozzolino, psicoterapeuta e sessuologa che ha spiegato come la vicenda di Giulia Salemi possa ricollegarsi a un vero e proprio disturbo chiamato anorgasmia. “È molto frequente, si tratta dell’incapacità di essere egoiste. Le donne non si concentrano quasi mai su quello che piace a loro“, per poi consigliare di non accontentarsi mai.

Rivolgendosi all’influencer -e a tutte le donne che come lei non hanno mai provato pienamente piacere in ambito sessuale- ha cercato di tracciare un quadro. “Forse non si abbandona, non si lascia andare, perché troppo concentrata sulla prestazione. Dovrebbe fregarsene se qualcosa non va”, sottolinea Marinella Cozzolino. A questo proposito fondamentale è trovare una persona con la quale sentire un particolare feeling e una forte attrazione.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

E proprio questo sembra aver trovato all’interno del reality Giulia Salemi con l’ex velino Pierpaolo Pretelli, con il quale ha confessato di trovarsi così bene come non succedeva da anni. Tra i due è scattata la passione e appaiono più vicini che mai, nonostante i dubbi di molti riguardo al loro rapporto.