Jasmine Carrisi: “Vorrei cantare a Sanremo ma a una condizione”

Jasmine Carrisi dopo il successo di The Voice è pronta a mettersi in gioco, ha rivelato di voler partecipare a Sanremo, ma c’è una novità

Al bano è molto fortunato, con entrambe le sue compagna ha avuto dei figli straordinari. Jasmine Carrisi, la piccola di casa, dopo il successo di The Voice ha deciso di intraprendere la carriera del padre: vuole cantare e migliorare sempre di più. Non sarà difficile per figlia di uno dei cantanti italiani più affermati e noti del Paese. Ma c’è una cosa che al padre non potrebbe andare bene. Scopriamo insieme cosa ha rivelato Jasmine in un’intervista.

LEGGI ANCHE>>>Flavio Insinna, denunciato dopo il “fuorionda” Rai: futuro professionale a rischio

Jasmine Carrisi: la rivelazione su Sanremo

LEGGI ANCHE>>>Georgina Rodriguez: 2021 inizia bollente con il suo CR7 -FOTO

Le parole di Jasmine hanno lasciato il pubblico italiano senza parole, dopo averla conosciuta accanto ad Al bano nel programma di Antonella Clerici The voice avrebbero voluto che nascesse un nuovo duo. La piccola Carrisi sarebbe potuta diventare la Romina dei tempi moderni. Ma i fan dovranno attendere ancora un po’ visto che la giovane cantante, che ha appena inciso il suo primo singolo Ego, ha fatto una rivelazione sconvolgente a Novella 2000. Alla domanda riguardo a Sanremo ha risposto: ” Mi piace tantissimo, ma non penso che lo farei mai al fianco di mio padre, perché la mia partecipazione non sarebbe credibile…”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jasmine Carrisi (@jasminecarrisi)

Chissà se Jasmine cambierà idea nel corso degli anni, molti non vedono l’ora di vederla su quel palco accanto al padre. Poi riguardo al rapporto con Antonella Clerici ha aggiunto: “Lei per me è stata fondamentale: è stata molto materna e il suo supporto mi ha aiutata tanto…”. Per la giovane cantante questa esperienza è stata solo l’inizio, il suo futuro è tutto da scrivere.