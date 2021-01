Lorena Cacciatore, seno in vista e gambe sbalorditive – FOTO

La famosissima attrice italiana posta una foto in abito da sera e tacchi, ma seduta sul divano con in mano una tazza di thè.

Circa un’ora fa Lorena Cacciatore ha deliziato i suoi followers di questa fantastica foto con un sensuale abito nero, abbastanza scollato e tempestato di brillantini.

Lo scatto ha ottenuto, in circa 60 minuti, più di 600 mi piace e 40 commenti, tra cui quello della famosa Silvia Salis che le manda le emoticon delle stelline.

Loretta risponde così: “A voi bellezza!“.

Con un viso pulito e delle unghie, abbinate mani e piedi, rosse, è riuscita ad essere super attraente e a catturare l’attenzione dei seguaci, che la riempiono di complimenti.

Lorena Cacciatore protagonista del cinema e del web!

Lorena Cacciatore esordisce alla Rai con la soap opera Agrodolce, diventando nel corso della sua carriera un’attrice di cinema, teatro e televisione.

Dopo aver acquisito una notevole visibilità, Lorena ha recitato in diverse fiction, tra cui Don Matteo 11, con ruoli principalmente drammatici.

Per quanto riguarda il mondo dei social, l’attrice è molto seguita e, infatti, il suo profilo Instagram conta più di 18.000 followers.

Nella descrizione ci racconta qualcosa di lei: “Attrice italiana femminista, sognatrice di un mondo migliore. Sostenitrice di “The wall of dolls” e “everychildismychild”.

Lorena Cacciatore è una persona ed un personaggio da sostenere e stimare, soprattutto per le sue battaglie in nome dei giusti diritti e per il suo tentativo costante di fare la differenza!