La conduttrice e attrice ha oltre centomila followers su Instagram e proprio tramite il suo profilo social comunica le novità in modo sicuramente originale.

La bella Lucilla è un volto ormai noto nel mondo della recitazione e della conduzione. Infatti dopo aver preso parte ad alcuni film cinematografici e fiction televisive, si è dedicata principalmente alla presentazione di programmi su diverse reti: All Music, Sky, Rai e Mediaset.

Ha condotto anche programmi radio e recitato in cortometraggi. Non ha mai nascosto la sua vena comica prendendo parte nella sua carriera alla finta soap opera Intralci con Maccio Capatonda, a Buona la prima con Ale e Franz e al Dopofestival con Elio e le Storie tese. Ha preso parte anche come guest star a una puntata di Camera Cafè. Ha condotto anche il Festivalbar nel 2008 con Teo Mammucari e la settima edizione di Mistero con Jane Alexander. Ma la sua notorietà è arrivata quando ha partecipato come opinionista alla nona edizione de L’isola dei famosi.

Cosa ha da dire Lucilla ai suoi followers?

In questo scatto Lucilla si mostra in tutta la sua bellezza: su una poltrona rossa mentre indossa solo degli slip e una fascia nera che le copre il seno.

Avvicina le mani alla bocca come se volesse gridare qualcosa. Ma cosa?

“Che potrei urlare a questo nuovo anno? Io ho un’idea chiara ma sono curiosa di sapere la vostra“, scrive scherzosa Lucilla.

Aggiunge degli hashtag in cui augura un buon anno a tutti i suoi seguaci che rispondono contraccambiando e con reazioni divertite in seguito al suo post.

Oltre a un personaggio di successo Lucilla è anche mamma di tre figlia avuti da Andrea Romiti nel 2011, 2013 e 2017.