Mercedesz Henger, il costume separa i glutei che è un piacere: una bomba – FOTO

Mercedesz Henger inaugura il 2021 con uno scatto pubblicato sui social capace di far fermare il cuore nel petto dei suoi ammiratori

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mercedesz Henger (@mjmemi)

La prima foto del 2021 pubblicata sul proprio profilo Instagram da Mercedesz Henger è un vero e proprio attentato alle coronarie. Uno scatto che come ha precisato nella didascalia la bella showgirl, è stato accuratamente scelto per trasmettere un messaggio che sappia entrare nell’anima dei follower. Mercedesz ha infatti deciso di mostrarsi in riva al mare, seduta su una pietra mentre fa il pieno di vitamina D. Il costume che indossa è un modello intero monospalla bianco, impreziosito da un orlo che le gira intorno accarezzandole le spalle e il seno abbronzato. Il modello scelto è bellissimo nella sua semplicità e riesce ad essere messo in difficoltà soltanto dalla generosità del suo lato b. Una foto che come la stessa Mercedesz ha precisato vuole essere un inno a quella libertà che purtroppo ci hanno privato i duri tempi che stiamo vivendo, costretti ad indossare delle mascherine per proteggerci.

LEGGI ANCHE -> Antonella Mosetti twerka a ritmo di reggaeton ed è esplosiva VIDEO

Mercedesz Henger: l’amore con Lucas Peracchi e i litigi con mamma Eva

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mercedesz Henger (@mjmemi)

LEGGI ANCHE -> Anna Tatangelo, Gigi D’Alessio canta Annarè: lei risponde con un outfit esagerato FOTO

Mercedesz Henger è fidanzata ormai da tempo con Lucas Peracchi, ex tronista di “Uomini e Donne”. I due si mostrano innamorati in molti scatti che la influencer condivide su Instagram intervallandoli con quelli in cui è solo lei il desiderio proibito di molti suoi ammiratori. La bella Mercedesz ha fatto un pieno di amore e di splendore in questo anno nefasto appena trascorso che per lei non è stato poi così male. L’unica nota stonata potrebbero essere i litigi continui con sua madre Eva Henger.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mercedesz Henger (@mjmemi)

La ex attrice a luci rosse negli ultimi anni è stata contro la figlia soprattutto perché non vede di buon occhio la sua relazione con il fidanzato Lucas Peracchi ma anche per altri motivi.