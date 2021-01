Milly Carlucci racconta l’andamento di questo 2020 ormai passato, le sfide che ha superato e quelle che dovrà superare.

A causa del Covid e non solo, questo anno Ballando con le Stelle ha incontrato tantissimi ostacoli. La Carlucci lo ammette così: “Ballando con le stelle è stata una palestra. Ho tirato il fiato all’ultima puntata. Già è tanto che siamo riusciti ad andare in onda”.

E ancora: “Sia Ballando che il Cantante Mascherato sono un mix di personaggi di Serie A e di serie minori, sorprese e rivelazioni … è un mix economico. Fare un programma con la Serie A costa troppo. Col cast di un varietà anni 60 oggi fai quattro Sanremo. E la tendenza sarà al risparmio, tutte le tv quest’anno devono fare i conti con gli introiti bassi della raccolta pubblicitaria”.

Frecciatina durissima della Carlucci: “Registrano le puntate. Noi no”

La conduttrice televisiva svela anche che, in alcuni periodi, a tutte le difficoltà per portare avanti il programma si aggiungeva la necessità di fare il tampone tutti i giorni e adesso una volta a settimana.

Infine fa una critica sottile ad altri programmi, per far emergere una differenza qualitativa: “Programmi come Tu si que vales portano sul palco professionisti e possono farlo registrando le puntate. Noi no. Noi i talenti dobbiamo allenarli e se qualcuno si ammala sono guai”.

Terminata la stagione di Ballando con le stelle, una nuova esperienza attende Milly Carlucci: Il Cantante Mascherato.