La sex symbol degli anni ’80 ha repostato una foto di qualche anno fa, in tutta la sua bellezza: un tripudio di fascino.

Una bellezza disarmante quella di Ornella Muti che con uno scatto su Instagram ricorda ai fans la sua bellezza d’altri tempi.

Affascinante e sensuale, tantissimi gli uomini che si sono innamorati di lei e che ne sono rimasti conquistati vedendola protagonisti di molti film degli anni ’80.

Classe ’55, romana di nascita da padre napoletano e madre estone. E’ considerata una delle più note e autorevoli attrici italiane. Ha vinto numerosissimi premi tra cui un David di Donatello e ha recitato accanto ad attori e registi di fama internazionale.

Esordisce come attrice a soli 14 anni e da lì è solo un’escalation di successi e consensi tanto che in pochissimo tempo diventa una vera e propria star italiana.

La bellezza di Ornella Muti è disarmante

La bellissima Ornella ha repostato uno scatto che aveva condiviso sua figlia Naike Rivelli in cui aveva scritto “Ti amo mamma“, bellissima dedica nei confronti della donna che l’ha messa al mondo e l’ha cresciuta. Infatti non è mai stata rivelata l’identità del padre di Naike e anche il cognome l’ha preso da mamma Ornella, il cui vero nome è Francesca Romana Rivelli.

In questo sexy scatto si mostra impeccabile in riva al mare con un costume intero bianco che mette in risalto le sue forme perfette e uno sguardo da vera diva qual è da decenni.

Impossibile non rimanere ammaliati dalla sua proverbiale bellezza e da un fascino smisurato senza tempo.

Migliaia di like da parte dei suoi 249 mila followers e tantissimi commenti di apprezzamento: “Sempre bellissima“, evidenziano.