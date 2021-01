Rita Dalla Chiesa, ricordo di chi non c’è più: “La prima volta che venne a casa…”

In una recente intervista, Rita Dalla Chiesa ha rievocato alcuni dei suoi ricordi legati a persone che non ci sono più.

Oggi scopriamo qualcosa di più su Rita Dalla Chiesa e sui suoi ricordi legati alle festività natalizie.

Rita Dalla Chiesa, il ricordo del primo Natale con il marito della figlia

In una recente intervista rilasciata a Nuovo Tv, Rita Dalla Chiesa ha svelato alcuni dei suoi aneddoti preferiti legati al Natale. Dopo aver ammesso che le festività le fanno tornare in mente molte persone che ora non ci sono più, la giornalista ha colto l’occasione per parlare del genero, venuto a mancare tre anni fa.

“Mi viene in mente la Vigilia in cui per la prima volta venne a cena il marito, all’epoca fidanzato, di mia figlia – ha raccontato la Dalla Chiesa -. Lui faceva parte di una famiglia pugliese […]. Intorno alle 23 se ne andò per raggiungere i suoi e mangiare le zeppole”. La giornalista ha ammesso di ricordare ancora quella sera come uno dei momenti più piacevoli della sua vita.

Nonostante la Dalla Chiesa non abbia citato l’ex marito Fabrizio Frizzi, gli stessi fan della coppia sanno che il conduttore rimarrà sempre uno dei suoi più cari affetti. A due anni dalla morte, la giornalista lo ricorda ancora con sincera commozione e non ha mai perso occasione per onorarne la memoria.