Roshelle pubblica un post composto da diversi selfie, con una profonda dedica a sé stessa e all’anno che ci siamo lasciati alle spalle.

Nella didascalia della foto, Roshelle si mette a nudo, raccontando ai suoi followers un po’ di lei e di ciò che ha vissuto nel corso di questo imprevedibile 2020.

Protagonisti del selfie di sicuro i capelli rosa e l’anello che brilla sul suo anulare.

I fans hanno apprezzato molto il post e la descrizione, tanto da aver ricevuto più di 7.000 mi piace e 30 commenti in meno di un’ora.

Roshelle al centro di un gossip: si scatena la gelosia di Chiara Ferragni!

Molti hanno affermato che Roshelle e Fedez si conoscevano già prima di X Factor, visto il selfie che li ritrae insieme nel 2014.

La cantante smentisce su Instagram: “Per mia sfortuna io e Fedez non siamo amici“.

E ancora: “Questa è una foto che risale all’after party di XFactor di due anni fa quando me lo presentarono per scattare insieme una foto. Credo incontri 50 ragazze al giorno che vogliono una foto con lui, non penso proprio possa ricordarsi!”.

Si è parlato, dunque, anche della possibile gelosia di Chiara Ferragni nei confronti della pupilla di Fedez, con cui si è punzecchiata durante il programma.

Roshelle resta comunque fidanzatissima con il suo manager, quindi è chiaro che questo presunto flirt non è mai esistito.